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Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку - РИА Новости, 21.02.2023
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T02:04
2023-02-21T02:04
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КАИР, 21 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник вечером. На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
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в мире, турция
02:04 21.02.2023 (обновлено: 10:35 21.02.2023)
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку
В соцсетях опубликовали видео голубой вспышки в небе перед землетрясением в Турции и Сирии
КАИР, 21 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник вечером.
На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции
.
Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.