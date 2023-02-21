Рейтинг@Mail.ru
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853308805.html
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку - РИА Новости, 21.02.2023
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T02:04
2023-02-21T10:35
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853338953_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_f4d4420eea6aabd8bd3cbba78a979e2a.jpg
КАИР, 21 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник вечером. На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853338953_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_b00db172a6cd3a1dc4af990ab1ea704b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
02:04 21.02.2023 (обновлено: 10:35 21.02.2023)
 
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

В соцсетях опубликовали видео голубой вспышки в небе перед землетрясением в Турции и Сирии

© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMYПоследствия землетрясения в провинции Хатай, Турция. 20 февраля 2023
Последствия землетрясения в провинции Хатай, Турция. 20 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
Последствия землетрясения в провинции Хатай, Турция. 20 февраля 2023
Читать ria.ru в
КАИР, 21 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник вечером.
На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции.
Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 23:45
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала