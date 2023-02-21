https://ria.ru/20230221/valyuta-1853393189.html

Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин

Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин

Не Россия сама сокращает расчеты в долларах, а Запад все делает своими руками, заявил глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:50

2023-02-21T12:50

2023-02-21T13:06

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Не Россия сама сокращает расчеты в долларах, а Запад все делает своими руками, заявил глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.Ранее в своем выступлении он отметил, что доля рубля во внешнеторговых расчетах России с декабря 2021 года удвоилась и составила треть."Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах или в других, так называемых универсальных, валютах. Они все делают своими руками", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/rubl-1853392026.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, экономика