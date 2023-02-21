https://ria.ru/20230221/valyuta-1853393189.html
Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин
Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин
Не Россия сама сокращает расчеты в долларах, а Запад все делает своими руками, заявил глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:50
2023-02-21T12:50
2023-02-21T13:06
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Не Россия сама сокращает расчеты в долларах, а Запад все делает своими руками, заявил глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.Ранее в своем выступлении он отметил, что доля рубля во внешнеторговых расчетах России с декабря 2021 года удвоилась и составила треть."Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах или в других, так называемых универсальных, валютах. Они все делают своими руками", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/rubl-1853392026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, экономика
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Экономика
12:50 21.02.2023 (обновлено: 13:06 21.02.2023)
Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин
Путин: Россия не сокращает расчеты в долларах, Запад делает это своими руками