https://ria.ru/20230221/turtsiya-1853478659.html

Туроператоры оценили спрос на отдых в Анталье после землетрясения

Туроператоры оценили спрос на отдых в Анталье после землетрясения - РИА Новости, 21.02.2023

Туроператоры оценили спрос на отдых в Анталье после землетрясения

Новые землетрясения на юго-востоке Турции не сказались на отдыхе российских туристов, нет и снижения спроса на летние путевки, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:20

2023-02-21T16:20

2023-02-21T16:20

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

интурист

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новые землетрясения на юго-востоке Турции не сказались на отдыхе российских туристов, нет и снижения спроса на летние путевки, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Принимающий офис "Интуриста" в Анталье сообщил, что эпицентр находится далеко от основных зон, где российские туристы отдыхают зимой. В отелях провинции все спокойно", – рассказали там. Офис компании в Стамбуле также сообщил о том, что обслуживание клиентов проходит штатно. "Запросов на досрочное прерывание отдыха нет. Туристы отдыхают по программе. Провинция Хатай находится более чем в 800 километрах от Стамбула", – добавили в туроператоре. В пресс-службе LOTi РИА Новости рассказали, что не фиксируют снижения спроса на летние туры. "В первую очередь это связано с тем, что на данный момент ситуация не коснулась курортных городов страны", – рассказали в компании. Два подземных толчка произошли в понедельник с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8 в провинции Хатай – одном из наиболее пострадавших от разрушительных землетрясений в начале февраля регионов страны.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

анталья (провинция)

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новости - туризм, анталья (провинция), интурист, сильное землетрясение в турции и сирии, турция