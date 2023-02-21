https://ria.ru/20230221/turtsiya-1853478659.html
Туроператоры оценили спрос на отдых в Анталье после землетрясения
Туроператоры оценили спрос на отдых в Анталье после землетрясения - РИА Новости, 21.02.2023
Туроператоры оценили спрос на отдых в Анталье после землетрясения
Новые землетрясения на юго-востоке Турции не сказались на отдыхе российских туристов, нет и снижения спроса на летние путевки, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:20
2023-02-21T16:20
2023-02-21T16:20
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
интурист
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153602_0:204:3276:2047_1920x0_80_0_0_7300c8c34255366ec66a32b09dc336a7.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новые землетрясения на юго-востоке Турции не сказались на отдыхе российских туристов, нет и снижения спроса на летние путевки, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Принимающий офис "Интуриста" в Анталье сообщил, что эпицентр находится далеко от основных зон, где российские туристы отдыхают зимой. В отелях провинции все спокойно", – рассказали там. Офис компании в Стамбуле также сообщил о том, что обслуживание клиентов проходит штатно. "Запросов на досрочное прерывание отдыха нет. Туристы отдыхают по программе. Провинция Хатай находится более чем в 800 километрах от Стамбула", – добавили в туроператоре. В пресс-службе LOTi РИА Новости рассказали, что не фиксируют снижения спроса на летние туры. "В первую очередь это связано с тем, что на данный момент ситуация не коснулась курортных городов страны", – рассказали в компании. Два подземных толчка произошли в понедельник с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8 в провинции Хатай – одном из наиболее пострадавших от разрушительных землетрясений в начале февраля регионов страны.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153602_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_c84b80eb190c6371bb3ff1730042bbd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анталья (провинция), интурист, сильное землетрясение в турции и сирии, турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Интурист, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция
Туроператоры оценили спрос на отдых в Анталье после землетрясения
Туроператоры: новые землетрясения в Турции не сказались на отдыхе россиян