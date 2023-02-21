https://ria.ru/20230221/pogibshie-1853533509.html
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44 - РИА Новости, 21.02.2023
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44
Число погибших в результате ливней и оползней в Бразилии выросло до 44, спасатели продолжают поиски пропавших, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:49
2023-02-21T18:49
2023-02-21T18:49
сан-паулу (город)
в мире
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853056996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ea06b9fc7d23bf1b4756918088c342c.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев – РИА Новости. Число погибших в результате ливней и оползней в Бразилии выросло до 44, спасатели продолжают поиски пропавших, сообщил новостной портал G1. "Спасатели во вторник утром возобновили поиск выживших в результате дождей, обрушившихся на северное побережье (штата - ред.) Сан-Паулу в конце недели. По данным правительства, погибли 44 человека", - отмечает СМИ. Ранее сообщалось о 36 погибших. От дождей и оползней больше всего пострадал муниципалитет Сан-Себастьян, там погибли 43 человека. На данный момент пропавшими без вести считаются 49 человек.
https://ria.ru/20230220/opolzen-1853052973.html
сан-паулу (город)
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853056996_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42492540aaec70a8f0d0b18faf835cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-паулу (город), в мире, бразилия
Сан-Паулу (город), В мире, Бразилия
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44
Число погибших из-за ливней и оползней в бразильском штате Сан-Паулу выросло до 44