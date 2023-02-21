https://ria.ru/20230221/pogibshie-1853533509.html

Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44

Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44 - РИА Новости, 21.02.2023

Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44

Число погибших в результате ливней и оползней в Бразилии выросло до 44, спасатели продолжают поиски пропавших, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:49

2023-02-21T18:49

2023-02-21T18:49

сан-паулу (город)

в мире

бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев – РИА Новости. Число погибших в результате ливней и оползней в Бразилии выросло до 44, спасатели продолжают поиски пропавших, сообщил новостной портал G1. "Спасатели во вторник утром возобновили поиск выживших в результате дождей, обрушившихся на северное побережье (штата - ред.) Сан-Паулу в конце недели. По данным правительства, погибли 44 человека", - отмечает СМИ. Ранее сообщалось о 36 погибших. От дождей и оползней больше всего пострадал муниципалитет Сан-Себастьян, там погибли 43 человека. На данный момент пропавшими без вести считаются 49 человек.

https://ria.ru/20230220/opolzen-1853052973.html

сан-паулу (город)

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сан-паулу (город), в мире, бразилия