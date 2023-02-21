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Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44 - РИА Новости, 21.02.2023
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Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44 - РИА Новости, 21.02.2023
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44
Число погибших в результате ливней и оползней в Бразилии выросло до 44, спасатели продолжают поиски пропавших, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:49
2023-02-21T18:49
сан-паулу (город)
в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев – РИА Новости. Число погибших в результате ливней и оползней в Бразилии выросло до 44, спасатели продолжают поиски пропавших, сообщил новостной портал G1. "Спасатели во вторник утром возобновили поиск выживших в результате дождей, обрушившихся на северное побережье (штата - ред.) Сан-Паулу в конце недели. По данным правительства, погибли 44 человека", - отмечает СМИ. Ранее сообщалось о 36 погибших. От дождей и оползней больше всего пострадал муниципалитет Сан-Себастьян, там погибли 43 человека. На данный момент пропавшими без вести считаются 49 человек.
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сан-паулу (город), в мире, бразилия
Сан-Паулу (город), В мире, Бразилия
18:49 21.02.2023
 
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 44

Число погибших из-за ливней и оползней в бразильском штате Сан-Паулу выросло до 44

© AP Photo / Bruna PradoЗалитая дождем улица в Бразилии
Залитая дождем улица в Бразилии - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Bruna Prado
Залитая дождем улица в Бразилии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев – РИА Новости. Число погибших в результате ливней и оползней в Бразилии выросло до 44, спасатели продолжают поиски пропавших, сообщил новостной портал G1.
"Спасатели во вторник утром возобновили поиск выживших в результате дождей, обрушившихся на северное побережье (штата - ред.) Сан-Паулу в конце недели. По данным правительства, погибли 44 человека", - отмечает СМИ.
Ранее сообщалось о 36 погибших.
От дождей и оползней больше всего пострадал муниципалитет Сан-Себастьян, там погибли 43 человека.
На данный момент пропавшими без вести считаются 49 человек.
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