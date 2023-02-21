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Глава Омской области рассказал о новых парках и скверах в городах и селах - РИА Новости, 21.02.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230221/parki-1853398822.html
Глава Омской области рассказал о новых парках и скверах в городах и селах
Глава Омской области рассказал о новых парках и скверах в городах и селах - РИА Новости, 21.02.2023
Глава Омской области рассказал о новых парках и скверах в городах и селах
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о 56 населенных пунктах региона, которые получат новые парки и скверы в 2023 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:58
2023-02-21T12:58
омская область
омская область
александр бурков
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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о 56 населенных пунктах региона, которые получат новые парки и скверы в 2023 году, сообщили в пресс-службе областного правительства. Всего в текущем году в регионе благоустроят не менее 102 общественных территорий в 56 муниципальных образованиях Омской области, в том числе шесть объектов в городе Омске. На эти цели направят 535,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Основную часть этих средств ранее уже распределили муниципальным образованиям. На заседании регионального правительства принято постановление о распределении оставшихся 25,63 миллиона рублей на благоустройство двух объектов в Усть-Ишиме, по одному объекту – в Азово, Знаменском, Исилькуле и Муромцево. "Красивых парков и скверов с современными зонами отдыха, уличными тренажерами и детскими площадками стало заметно больше. Причем речь идет не только об областном центре — преображаются наши малые города и села. При выборе мест благоустройства и создании дизайн-концепций учитываются прежде всего запросы самих жителей. Работа по нацпроекту не останавливается — в этом году в регионе появится более 100 обновленных зон рекреации", - подчеркнул Александр Бурков. Всего в 2023 году планируется благоустроить не менее 100 общественных территорий. Из них 5 общественных территорий в Омске — микрорайон "Прибрежный", территория вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, парк "Зеленый остров", территория в границах проспекта Карла Маркса, улицы Короленко, Ленина, Б. Тито, а также сквер Панфилова. Также в Омске работы проведут в сквере имени профессора А. И. Казанника. Эта территория стала победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства, проходившего на платформе 55.gorodsreda.ru. Работы по благоустройству затронут мемориальные комплексы, парки, скверы, а также иные общественные пространства, наиболее востребованные у жителей региона. ​
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омская область, александр бурков
Омская область , Омская область, Александр Бурков
12:58 21.02.2023
 

Глава Омской области рассказал о новых парках и скверах в городах и селах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЗаснеженные жилые дома в центре Омска
Заснеженные жилые дома в центре Омска - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Заснеженные жилые дома в центре Омска. Архивное фото
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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о 56 населенных пунктах региона, которые получат новые парки и скверы в 2023 году, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Всего в текущем году в регионе благоустроят не менее 102 общественных территорий в 56 муниципальных образованиях Омской области, в том числе шесть объектов в городе Омске. На эти цели направят 535,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Основную часть этих средств ранее уже распределили муниципальным образованиям. На заседании регионального правительства принято постановление о распределении оставшихся 25,63 миллиона рублей на благоустройство двух объектов в Усть-Ишиме, по одному объекту – в Азово, Знаменском, Исилькуле и Муромцево.
"Красивых парков и скверов с современными зонами отдыха, уличными тренажерами и детскими площадками стало заметно больше. Причем речь идет не только об областном центре — преображаются наши малые города и села. При выборе мест благоустройства и создании дизайн-концепций учитываются прежде всего запросы самих жителей. Работа по нацпроекту не останавливается — в этом году в регионе появится более 100 обновленных зон рекреации", - подчеркнул Александр Бурков.
Всего в 2023 году планируется благоустроить не менее 100 общественных территорий. Из них 5 общественных территорий в Омске — микрорайон "Прибрежный", территория вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, парк "Зеленый остров", территория в границах проспекта Карла Маркса, улицы Короленко, Ленина, Б. Тито, а также сквер Панфилова. Также в Омске работы проведут в сквере имени профессора А. И. Казанника. Эта территория стала победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства, проходившего на платформе 55.gorodsreda.ru. Работы по благоустройству затронут мемориальные комплексы, парки, скверы, а также иные общественные пространства, наиболее востребованные у жителей региона.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 19:49Омская область
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Омская областьОмская областьАлександр Бурков
 
 
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