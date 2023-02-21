https://ria.ru/20230221/obstrel-1853345647.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:48
2023-02-21T10:48
2023-02-21T10:49
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853344857.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
10:48 21.02.2023 (обновлено: 10:49 21.02.2023)
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 155 миллиметров