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Врио главы ДНР поблагодарил Путина за новые меры поддержки семей с детьми

Врио главы ДНР поблагодарил Путина за новые меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 21.02.2023

Врио главы ДНР поблагодарил Путина за новые меры поддержки семей с детьми

Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение предоставить материнский капитал в новых регионах семьям, где дети... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:53

2023-02-21T18:53

2023-02-21T18:53

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

общество

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение предоставить материнский капитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года. Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. Президент отметил, что право на материнский капитал теперь есть и у жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых родились дети, начиная с 2007 года. Врио главы ДНР добавил, что в республике уже началась выдача сертификатов на маткапитал. Пушилин уточнил, что теперь важно быстро выстроить систему в регионе, в которой не будет бюрократических проволочек. "Ситуаций, когда все упирается в чиновника, быть не должно. И мы в республике ищем новые методы и подходы, чтобы такие моменты нивелировать. Ради тех, кто живет здесь сейчас, и тех, кто будет жить завтра", - добавил Пушилин.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, общество