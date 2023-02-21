Врио главы ДНР поблагодарил Путина за новые меры поддержки семей с детьми
Пушилин поблагодарил Путина за маткапитал для семей с детьми, рожденными с 2007 года
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение предоставить материнский капитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года.
Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. Президент отметил, что право на материнский капитал теперь есть и у жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых родились дети, начиная с 2007 года.
"Раньше о такой мере поддержки мы могли только мечтать. Сейчас это стало реальностью. Причем по инициативе президента России, как и в других субъектах РФ, право на маткапитал получили родители, дети которых появились на свет, начиная с 2007 года. Мы благодарны Владимиру Владимировичу за это решение", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Врио главы ДНР добавил, что в республике уже началась выдача сертификатов на маткапитал. Пушилин уточнил, что теперь важно быстро выстроить систему в регионе, в которой не будет бюрократических проволочек.
"Ситуаций, когда все упирается в чиновника, быть не должно. И мы в республике ищем новые методы и подходы, чтобы такие моменты нивелировать. Ради тех, кто живет здесь сейчас, и тех, кто будет жить завтра", - добавил Пушилин.