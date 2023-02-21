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Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну - РИА Новости, 21.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну
Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну - РИА Новости, 21.02.2023
Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну
Московская техническая школа (МТШ) открывает для инженеров столичных предприятий новое направление профессиональной подготовки - "Промышленный дизайн", сообщил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:11
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департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
артемий лебедев
мархи
мгту имени баумана
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для инженеров столичных предприятий новое направление профессиональной подготовки - "Промышленный дизайн", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. Для подготовки специалистов в этой области МТШ откроет новое направление обучения, которое будет разработано совместно с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава ведомства подчеркнул, что подобная коллаборация позволит создать учебную программу, которая будет эффективной в условиях постоянно меняющихся трендов и технологий.В сообщении уточняется, что разработкой обучающей программы по промдизайну займутся эксперты из МГТУ имени Баумана, РГХПУ имени Строганова, РГУ имени Косыгина, МАРХИ, а также дизайнеры студии Артемия Лебедева и "Смирнов Дизайн".
https://sn.ria.ru/20230208/biznes-1850468157.html
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владислав овчинский, артемий лебедев, мархи, мгту имени баумана
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Артемий Лебедев, МАРХИ, МГТУ имени Баумана
11:11 21.02.2023 (обновлено: 11:38 21.02.2023)
 

Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну

© Фото : пресс-служба ДИПППодписание соглашения с МТШ о взаимодействии в подготовке кадров
Подписание соглашения с МТШ о взаимодействии в подготовке кадров - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Подписание соглашения с МТШ о взаимодействии в подготовке кадров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для инженеров столичных предприятий новое направление профессиональной подготовки - "Промышленный дизайн", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. Для подготовки специалистов в этой области МТШ откроет новое направление обучения, которое будет разработано совместно с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Московская молодежь может поучаствовать в обучающей бизнес-программе
Глава ведомства подчеркнул, что подобная коллаборация позволит создать учебную программу, которая будет эффективной в условиях постоянно меняющихся трендов и технологий.
В сообщении уточняется, что разработкой обучающей программы по промдизайну займутся эксперты из МГТУ имени Баумана, РГХПУ имени Строганова, РГУ имени Косыгина, МАРХИ, а также дизайнеры студии Артемия Лебедева и "Смирнов Дизайн".
Центр Аддитивных Технологий
19 февраля, 11:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийАртемий ЛебедевМАРХИМГТУ имени Баумана
 
 
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