https://ria.ru/20230221/inzhenery-1853351753.html
Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну
Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну - РИА Новости, 21.02.2023
Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну
Московская техническая школа (МТШ) открывает для инженеров столичных предприятий новое направление профессиональной подготовки - "Промышленный дизайн", сообщил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:11
2023-02-21T11:11
2023-02-21T11:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
артемий лебедев
мархи
мгту имени баумана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853351731_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_d5bc8cb46c47a10d27a3772e6cf71589.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для инженеров столичных предприятий новое направление профессиональной подготовки - "Промышленный дизайн", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. Для подготовки специалистов в этой области МТШ откроет новое направление обучения, которое будет разработано совместно с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава ведомства подчеркнул, что подобная коллаборация позволит создать учебную программу, которая будет эффективной в условиях постоянно меняющихся трендов и технологий.В сообщении уточняется, что разработкой обучающей программы по промдизайну займутся эксперты из МГТУ имени Баумана, РГХПУ имени Строганова, РГУ имени Косыгина, МАРХИ, а также дизайнеры студии Артемия Лебедева и "Смирнов Дизайн".
https://sn.ria.ru/20230208/biznes-1850468157.html
https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853351731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10bf02fb25e58f6d21f1d161f48fdf18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, артемий лебедев, мархи, мгту имени баумана
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Артемий Лебедев, МАРХИ, МГТУ имени Баумана