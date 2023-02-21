https://ria.ru/20230221/inzhenery-1853351753.html

Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну

Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну - РИА Новости, 21.02.2023

Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну

Московская техническая школа (МТШ) открывает для инженеров столичных предприятий новое направление профессиональной подготовки - "Промышленный дизайн", сообщил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:11

2023-02-21T11:11

2023-02-21T11:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

артемий лебедев

мархи

мгту имени баумана

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для инженеров столичных предприятий новое направление профессиональной подготовки - "Промышленный дизайн", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. Для подготовки специалистов в этой области МТШ откроет новое направление обучения, которое будет разработано совместно с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава ведомства подчеркнул, что подобная коллаборация позволит создать учебную программу, которая будет эффективной в условиях постоянно меняющихся трендов и технологий.В сообщении уточняется, что разработкой обучающей программы по промдизайну займутся эксперты из МГТУ имени Баумана, РГХПУ имени Строганова, РГУ имени Косыгина, МАРХИ, а также дизайнеры студии Артемия Лебедева и "Смирнов Дизайн".

https://sn.ria.ru/20230208/biznes-1850468157.html

https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав овчинский, артемий лебедев, мархи, мгту имени баумана