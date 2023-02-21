https://ria.ru/20230221/inflyatsiya-1853407350.html

Путин оценил размер инфляции в России

Путин оценил размер инфляции в России - РИА Новости, 21.02.2023

Путин оценил размер инфляции в России

Во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому показателю в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:10

2023-02-21T13:10

2023-02-21T13:25

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

экономика

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому показателю в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин."По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в некоторых странах Евросоюза там уже 17%, 12%, 20%. У нас - 4% почти, ну, 5% - там Центральный банк и Минфин между собой разбираются, но приближено будет к целевому показателю", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/biznes-1853403584.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)