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Путин оценил размер инфляции в России - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин оценил размер инфляции в России
Путин оценил размер инфляции в России - РИА Новости, 21.02.2023
Путин оценил размер инфляции в России
Во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому показателю в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:10
2023-02-21T13:25
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому показателю в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин."По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в некоторых странах Евросоюза там уже 17%, 12%, 20%. У нас - 4% почти, ну, 5% - там Центральный банк и Минфин между собой разбираются, но приближено будет к целевому показателю", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
13:10 21.02.2023 (обновлено: 13:25 21.02.2023)
 
Путин оценил размер инфляции в России

Путин: инфляция в России во втором квартале приблизилась к целевому уровню четыре процента

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому показателю в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в некоторых странах Евросоюза там уже 17%, 12%, 20%. У нас - 4% почти, ну, 5% - там Центральный банк и Минфин между собой разбираются, но приближено будет к целевому показателю", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:06
Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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