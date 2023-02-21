https://ria.ru/20230221/front-1853432351.html
Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту
Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:52
2023-02-21T13:52
2023-02-21T15:19
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам.Президент отметил значимость той заботы, которой окружают волонтеры воинов, их семьи и мирных жителей. Он подчеркнул, что волонтеры с самого начала СВО действуют смело и решительно: под обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде, доставляют в горячие точки гуманитарную помощь и помогают в полевых госпиталях."Рискуя собой, спасают и продолжают спасать других. Только "Народный фронт" в рамках инициативы "Все для Победы" собрал более пяти миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идет постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого - и крупной компании, и предпринимателей, но особенно трогают, трогают и вдохновляют ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплоченность, взаимовыручку - их невозможно переоценить", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/donbass-1853417009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин поблагодарил волонтеров, оказывающих помощь фронту
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам. Президент отметил значимость той заботы, которой окружают волонтеры воинов, их семьи и мирных жителей. Он подчеркнул, что волонтеры с самого начала СВО действуют смело и решительно: под обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде, доставляют в горячие точки гуманитарную помощь и помогают в полевых госпиталях.
2023-02-21T13:52
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Общество, Владимир Путин
13:52 21.02.2023 (обновлено: 15:19 21.02.2023)
Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту
Путин поблагодарил всех россиян, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам.
Президент отметил значимость той заботы, которой окружают волонтеры воинов, их семьи и мирных жителей. Он подчеркнул, что волонтеры с самого начала СВО действуют смело и решительно: под обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде, доставляют в горячие точки гуманитарную помощь и помогают в полевых госпиталях.
"Рискуя собой, спасают и продолжают спасать других. Только "Народный фронт" в рамках инициативы "Все для Победы" собрал более пяти миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идет постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого - и крупной компании, и предпринимателей, но особенно трогают, трогают и вдохновляют ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплоченность, взаимовыручку - их невозможно переоценить", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.