https://ria.ru/20230221/front-1853432351.html

Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту

Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту - РИА Новости, 21.02.2023

Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:52

2023-02-21T13:52

2023-02-21T15:19

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам.Президент отметил значимость той заботы, которой окружают волонтеры воинов, их семьи и мирных жителей. Он подчеркнул, что волонтеры с самого начала СВО действуют смело и решительно: под обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде, доставляют в горячие точки гуманитарную помощь и помогают в полевых госпиталях."Рискуя собой, спасают и продолжают спасать других. Только "Народный фронт" в рамках инициативы "Все для Победы" собрал более пяти миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идет постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого - и крупной компании, и предпринимателей, но особенно трогают, трогают и вдохновляют ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплоченность, взаимовыручку - их невозможно переоценить", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/donbass-1853417009.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поблагодарил волонтеров, оказывающих помощь фронту Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сограждан, оказывающих помощь фронту, семьям военных и беженцам. Президент отметил значимость той заботы, которой окружают волонтеры воинов, их семьи и мирных жителей. Он подчеркнул, что волонтеры с самого начала СВО действуют смело и решительно: под обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде, доставляют в горячие точки гуманитарную помощь и помогают в полевых госпиталях. 2023-02-21T13:52 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, общество, владимир путин