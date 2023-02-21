https://ria.ru/20230221/faktoring-1853399139.html

ВТБ прогнозирует восстановление рынка факторинга в 2023 году

ВТБ прогнозирует восстановление рынка факторинга в 2023 году - РИА Новости, 21.02.2023

ВТБ прогнозирует восстановление рынка факторинга в 2023 году

Рынок факторинга в 2023 году может восстановиться благодаря развитию внешней торговли в национальной валюте и привлечению на рынок новой ликвидности, считают в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:59

2023-02-21T12:59

2023-02-21T12:59

втб

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Рынок факторинга в 2023 году может восстановиться благодаря развитию внешней торговли в национальной валюте и привлечению на рынок новой ликвидности, считают в ВТБ.Как сообщает пресс-служба банка, по итогам 2022 года рынок факторинга не показал рост впервые за последние шесть лет. Повышенная неопределённость на рынках и изменение условий ведения бизнеса для ряда крупных предприятий промышленности увеличили риски для компаний-факторов. При этом произошла внутренняя рокировка и перераспределение портфелей в первой пятерке компаний, в основном за счет давления по цене по отдельным крупным тендерам в нефтяной, металлургической и транспортной отраслях.По мнению экспертов кредитной организации, основными драйверами на рынке факторинга в 2023 году станут развитие торговли с дружественными странами в национальной валюте, привлечение на рынок новой ликвидности через инструменты ЦФА и укрепление логистических связей и цепочек поставок, которые начали формироваться в прошлом году. Это позволит рынку перейти к росту по итогам 2023 года."Вопреки снижению портфеля и объемов финансирования мы подошли к началу нынешнего года в оптимальной форме благодаря обозначенным еще в 2021 году среднесрочным приоритетам, когда фокус нашего внимания сместился с объемов портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на развитие новых рынков и направлений. В этому году мы планируем усилить позиции ВТБ Факторинг в сегменте малого и среднего бизнеса благодаря интеграции успешного опыта Открытия Факторинг в периметр нашей группы компаний, продолжим развивать направления ЦФА, ABL-финансирования и Supply Chain Finance", – комментирует генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов, слова которого приводит пресс-служба.В отличие от классического факторинга, где финансирование обеспечено денежными требованиями, ABL-финансирование – это финансирование, обеспеченное физическим активом. Фактор приобретает у продавца товар, когда нужно стимулировать продажи, или закупает и держит на балансе специальной ABL-компании необходимый объем запасов клиента, если ему нужно повысить надежность закупок и гарантировать наличие сырья на складе.Supply Chain Finance – это комплексные программы финансирования поставщиков. Они позволяют организовать финансирование неограниченного количества малых поставщиков крупного заказчика в упрощенном режиме под его безусловную ответственность. Таким образом, у фактора нет необходимости в проверке тысяч небольших компаний, а цепочки поставок у заказчика сохраняют стабильность благодаря своевременным расчётам с поставщиками.

https://ria.ru/20230213/vstrechi-1851646849.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб