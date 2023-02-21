https://ria.ru/20230221/dsnv-1853432195.html
НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин
НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин
НАТО, потребовав от России возобновления инспекций, по сути, заявила о желании стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), РФ... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:51
2023-02-21T13:51
2023-02-21T13:59
россия
нато
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. НАТО, потребовав от России возобновления инспекций, по сути, заявила о желании стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), РФ поддерживает, это назрело, заявил президент РФ Владимир Путин."Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230209/dsnv-1850799162.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_310:332:2598:2048_1920x0_80_0_0_c7541ca57c0598f9384fb3f2f759631e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, сша, великобритания
Россия, НАТО, В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, США, Великобритания
13:51 21.02.2023 (обновлено: 13:59 21.02.2023)
НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин
Путин: НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, потребовав возобновления испекций