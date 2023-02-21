https://ria.ru/20230221/dsnv-1853432195.html

НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин

НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин

НАТО, потребовав от России возобновления инспекций, по сути, заявила о желании стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), РФ... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:51

2023-02-21T13:51

2023-02-21T13:59

россия

нато

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

сша

великобритания

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. НАТО, потребовав от России возобновления инспекций, по сути, заявила о желании стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), РФ поддерживает, это назрело, заявил президент РФ Владимир Путин."Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230209/dsnv-1850799162.html

россия

сша

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россия, нато, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, сша, великобритания