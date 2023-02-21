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Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/donbass-1853383989.html
Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее
Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее - РИА Новости, 21.02.2023
Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее
Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определили свое будущее на референдумах и, несмотря на террор неонацистов и угрозы, решили быть со своей... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:32
2023-02-21T12:44
специальная военная операция на украине
донбасс
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
луганская народная республика
херсонская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определили свое будущее на референдумах и, несмотря на террор неонацистов и угрозы, решили быть со своей родиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия, но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html
донбасс
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донбасс, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, луганская народная республика, херсонская область , россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Россия, Владимир Путин
12:32 21.02.2023 (обновлено: 12:44 21.02.2023)
 
Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее

Путин: жители Донбасса сами определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определили свое будущее на референдумах и, несмотря на террор неонацистов и угрозы, решили быть со своей родиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия, но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВ миреЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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