https://ria.ru/20230221/donbass-1853383989.html

Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее

Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее - РИА Новости, 21.02.2023

Путин напомнил, что жители Донбасса сами определили свое будущее

Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определили свое будущее на референдумах и, несмотря на террор неонацистов и угрозы, решили быть со своей... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:32

2023-02-21T12:32

2023-02-21T12:44

специальная военная операция на украине

донбасс

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

в мире

луганская народная республика

херсонская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определили свое будущее на референдумах и, несмотря на террор неонацистов и угрозы, решили быть со своей родиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия, но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html

донбасс

луганская народная республика

херсонская область

россия

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донбасс, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире, луганская народная республика, херсонская область , россия, владимир путин