https://ria.ru/20230221/donbass-1853324849.html

В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2023

В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Украинские войска в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:00

2023-02-21T09:00

2023-02-21T09:21

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:54 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 01:35 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Помимо этого, украинские войска в 1.40 и 2.20 выпустили по Черовногвардейскому району Макеевки 16 снарядов "натовского" калибра, еще 6 снарядов по населенному пункту Каштановое. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230221/obstrel-1853306493.html

https://ria.ru/20230221/obstrel-1853306493.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия