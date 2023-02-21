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В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/donbass-1853324849.html
В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2023
В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
Украинские войска в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:00
2023-02-21T09:21
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:54 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 01:35 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Помимо этого, украинские войска в 1.40 и 2.20 выпустили по Черовногвардейскому району Макеевки 16 снарядов "натовского" калибра, еще 6 снарядов по населенному пункту Каштановое. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230221/obstrel-1853306493.html
https://ria.ru/20230221/obstrel-1853306493.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
09:00 21.02.2023 (обновлено: 09:21 21.02.2023)
 
В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

ВСУ в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:54 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 01:35 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Военная фуражка в салоне автомобиля, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Помимо этого, украинские войска в 1.40 и 2.20 выпустили по Черовногвардейскому району Макеевки 16 снарядов "натовского" калибра, еще 6 снарядов по населенному пункту Каштановое.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Воронка от взрыва на территории автостанции в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
01:01
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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