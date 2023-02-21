09:00 21.02.2023 (обновлено: 09:21 21.02.2023)
В ДНР рассказали о ночных обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
ВСУ в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:54 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 01:35 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Помимо этого, украинские войска в 1.40 и 2.20 выпустили по Черовногвардейскому району Макеевки 16 снарядов "натовского" калибра, еще 6 снарядов по населенному пункту Каштановое.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.