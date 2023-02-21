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В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели детей, провалившихся под лед - РИА Новости, 21.02.2023
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В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели детей, провалившихся под лед
В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели детей, провалившихся под лед - РИА Новости, 21.02.2023
В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели детей, провалившихся под лед
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, провалившихся под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:50
2023-02-21T10:50
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, провалившихся под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Как ранее сообщили в областном МЧС, вечером в понедельник, 20 февраля, спасателям поступила информация, что на реке Мертвый Донец сторож лодочной станции увидел, как провалились под лед два ребенка. Для поиска были привлечены водолазы и сотрудники полиции. Ночью водолазы подняли тела 12-летней девочки и 10-летнего мальчика. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что назначены необходимые экспертизы.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
10:50 21.02.2023
 
В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели детей, провалившихся под лед

СК возбудил дело после гибели двух детей, провалившихся под лед в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, провалившихся под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Как ранее сообщили в областном МЧС, вечером в понедельник, 20 февраля, спасателям поступила информация, что на реке Мертвый Донец сторож лодочной станции увидел, как провалились под лед два ребенка. Для поиска были привлечены водолазы и сотрудники полиции. Ночью водолазы подняли тела 12-летней девочки и 10-летнего мальчика.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что назначены необходимые экспертизы.
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