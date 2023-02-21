https://ria.ru/20230221/bzhaniya-1853366087.html

Президент Абхазии прибыл в Белоруссию

Президент Абхазии прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 21.02.2023

Президент Абхазии прибыл в Белоруссию

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Белоруссию, где обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества, затем вернется РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:52

2023-02-21T11:52

2023-02-21T12:37

аслан бжания

абхазия

белоруссия

александр лукашенко

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СУХУМ, 21 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Белоруссию, где обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества, затем вернется в Москву, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее Бжания находился с рабочим визитом в Москве."Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с визитом в Республику Беларусь. В ходе визита состоится встреча Аслана Бжания с Александром Лукашенко. На встрече главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.По возвращению из Белоруссии Бжания продолжит программу рабочего визита в Москве.В конце сентября 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил в Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания тогда заявил, что отношения между Абхазией и Белоруссией приобретают новый характер.

https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1853034264.html

абхазия

белоруссия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аслан бжания, абхазия, белоруссия, александр лукашенко