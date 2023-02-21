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Президент Абхазии прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 21.02.2023
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Президент Абхазии прибыл в Белоруссию
Президент Абхазии прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 21.02.2023
Президент Абхазии прибыл в Белоруссию
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Белоруссию, где обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества, затем вернется РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:52
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аслан бжания
абхазия
белоруссия
александр лукашенко
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СУХУМ, 21 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Белоруссию, где обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества, затем вернется в Москву, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее Бжания находился с рабочим визитом в Москве."Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с визитом в Республику Беларусь. В ходе визита состоится встреча Аслана Бжания с Александром Лукашенко. На встрече главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.По возвращению из Белоруссии Бжания продолжит программу рабочего визита в Москве.В конце сентября 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил в Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания тогда заявил, что отношения между Абхазией и Белоруссией приобретают новый характер.
https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1853034264.html
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аслан бжания, абхазия, белоруссия, александр лукашенко
Аслан Бжания, Абхазия, Белоруссия, Александр Лукашенко
11:52 21.02.2023 (обновлено: 12:37 21.02.2023)
 
Президент Абхазии прибыл в Белоруссию

Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию, где встретится с Лукашенко

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 21 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Белоруссию, где обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества, затем вернется в Москву, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее Бжания находился с рабочим визитом в Москве.
"Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с визитом в Республику Беларусь. В ходе визита состоится встреча Аслана Бжания с Александром Лукашенко. На встрече главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
По возвращению из Белоруссии Бжания продолжит программу рабочего визита в Москве.
В конце сентября 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил в Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания тогда заявил, что отношения между Абхазией и Белоруссией приобретают новый характер.
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Аслан БжанияАбхазияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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