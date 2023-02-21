https://ria.ru/20230221/buryatiya-1853318701.html
В Бурятии мужчина умер после падения на него крупного оборудования
В Бурятии мужчина умер после падения на него крупного оборудования - РИА Новости, 21.02.2023
В Бурятии мужчина умер после падения на него крупного оборудования
Уголовное дело возбуждено после смерти жителя Бурятии от травм головы и шеи, которые он получил после падения на него ленты сортировочной установки, сообщили... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:55
2023-02-21T07:55
2023-02-21T07:55
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти жителя Бурятии от травм головы и шеи, которые он получил после падения на него ленты сортировочной установки, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, мужчина устроился на работу в угольную компанию водителем. Во время ремонта оборудования на него упала поднятая краном лента сортировочной установки. От травм головы и шеи мужчина умер в машине скорой помощи. "По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 143 УК РФ. Следствие не окончено", - сообщили РИА Новости в СУСК России по республике Бурятия. Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, в настоящее время по делу проводится экспертиза, заключение еще не получено.
https://ria.ru/20230217/vzyatki-1852715873.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии мужчина умер после падения на него крупного оборудования
Житель Бурятии умер от травм головы и шеи после падения на него крупного оборудования
УЛАН-УДЭ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти жителя Бурятии от травм головы и шеи, которые он получил после падения на него ленты сортировочной установки, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.
Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, мужчина устроился на работу в угольную компанию водителем. Во время ремонта оборудования на него упала поднятая краном лента сортировочной установки. От травм головы и шеи мужчина умер в машине скорой помощи.
"По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 143 УК РФ. Следствие не окончено", - сообщили РИА Новости в СУСК России по республике Бурятия.
Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, в настоящее время по делу проводится экспертиза, заключение еще не получено.