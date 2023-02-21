Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/bezopasnost-1853416342.html
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности
Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:23
2023-02-21T13:40
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853403583_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_877509828952b986fa6a5168c29f3b2b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Выборы - это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном, а главное основополагающее для нас всех - это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/vybory-1853410912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853403583_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1105e68aca3a8050473a44da60376f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика
13:23 21.02.2023 (обновлено: 13:40 21.02.2023)
 
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности

Путин: политические силы в России едины в вопросе безопасности и суверенитета

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"Выборы - это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном, а главное основополагающее для нас всех - это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:17
Путин заверил, что выборы президента в 2024 году состоятся
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала