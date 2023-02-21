https://ria.ru/20230221/bezopasnost-1853416342.html

Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности

Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности

Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:23

2023-02-21T13:23

2023-02-21T13:40

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853403583_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_877509828952b986fa6a5168c29f3b2b.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Выборы - это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном, а главное основополагающее для нас всех - это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/vybory-1853410912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика