https://ria.ru/20230221/bezopasnost-1853416342.html
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности
Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:23
2023-02-21T13:23
2023-02-21T13:40
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Выборы - это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном, а главное основополагающее для нас всех - это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика
13:23 21.02.2023 (обновлено: 13:40 21.02.2023)
Путин заявил о единстве политических сил России в вопросе безопасности
Путин: политические силы в России едины в вопросе безопасности и суверенитета
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, политические силы РФ едины в главном, в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"Выборы - это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном, а главное основополагающее для нас всех - это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.