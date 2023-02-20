https://ria.ru/20230220/zaderzhanie-1853050802.html

В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки

В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки - РИА Новости, 20.02.2023

В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки

В Красноярске задержали мужчину, который подозревается в том, что на глазах 12-летней девочки совершил развратные действия, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T07:51

2023-02-20T07:51

2023-02-20T07:52

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. В Красноярске задержали мужчину, который подозревается в том, что на глазах 12-летней девочки совершил развратные действия, сообщает региональный главк СК. В ведомстве уточнили, что в среду за 12-летней девочкой, возвращавшейся из школы, в подъезд зашел незнакомый мужчина и совершил при ней развратные действия, после чего он скрылся. "В Красноярске задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки", - говорится в сообщении. Следователи отметили, что подозреваемый был установлен и задержан при взаимодействии с красноярскими полицейскими. Подозреваемым оказался 19-летний красноярец. На допросе он признался в содеянном. В данный момент решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20230216/srok-1852431943.html

красноярск

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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия