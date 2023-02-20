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В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки - РИА Новости, 20.02.2023
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В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки
В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки - РИА Новости, 20.02.2023
В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки
В Красноярске задержали мужчину, который подозревается в том, что на глазах 12-летней девочки совершил развратные действия, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T07:51
2023-02-20T07:52
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. В Красноярске задержали мужчину, который подозревается в том, что на глазах 12-летней девочки совершил развратные действия, сообщает региональный главк СК. В ведомстве уточнили, что в среду за 12-летней девочкой, возвращавшейся из школы, в подъезд зашел незнакомый мужчина и совершил при ней развратные действия, после чего он скрылся. "В Красноярске задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки", - говорится в сообщении. Следователи отметили, что подозреваемый был установлен и задержан при взаимодействии с красноярскими полицейскими. Подозреваемым оказался 19-летний красноярец. На допросе он признался в содеянном. В данный момент решается вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20230216/srok-1852431943.html
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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
07:51 20.02.2023 (обновлено: 07:52 20.02.2023)
 
В Красноярске задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки

В Красноярске задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении девочки

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. В Красноярске задержали мужчину, который подозревается в том, что на глазах 12-летней девочки совершил развратные действия, сообщает региональный главк СК.
В ведомстве уточнили, что в среду за 12-летней девочкой, возвращавшейся из школы, в подъезд зашел незнакомый мужчина и совершил при ней развратные действия, после чего он скрылся.
"В Красноярске задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки", - говорится в сообщении.
Следователи отметили, что подозреваемый был установлен и задержан при взаимодействии с красноярскими полицейскими. Подозреваемым оказался 19-летний красноярец. На допросе он признался в содеянном. В данный момент решается вопрос о его аресте.
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