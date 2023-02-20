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В ГД предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС
В ГД предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС - РИА Новости, 20.02.2023
В ГД предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС
Госдума предложила запретить удаленную работу для покинувших страну IT-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы (ГИС), следует из... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:40
2023-02-20T21:40
2023-02-20T23:44
максут шадаев
госдума рф
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Госдума предложила запретить удаленную работу для покинувших страну IT-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы (ГИС), следует из законопроекта в думской электронной базе.В понедельник во время правительственного часа комитет нижней палаты парламента по информационной политике подготовил проект постановления и дал кабмину и Минцифры рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы в области связи.Предложенная инициатива может затронуть сотрудников, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине. При этом речь идет о тех специалистах, в чьи обязанности входят разработка, внедрение и администрирование ГИС и информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также оборот персональных данных.Также депутаты призвали ведомство включить школьных учителей информатики в перечень получателей господдержки и иных преференций, которые предусмотрены для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.
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максут шадаев, госдума рф, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Максут Шадаев, Госдума РФ, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Общество
21:40 20.02.2023 (обновлено: 23:44 20.02.2023)
В ГД предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС
ГД предложила запретить удаленку для покинувших Россию IT-специалистов, обслуживающих ГИС