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Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний - РИА Новости, 20.02.2023
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Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний
Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний - РИА Новости, 20.02.2023
Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) выбрала еще 5 компаний для продвижения через павильоны Good Food Russia за рубежом,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:06
2023-02-20T19:06
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
египет
экономика
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) выбрала еще 5 компаний для продвижения через павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."20 февраля на третьем заседании Экспертная комиссия Российского экспортного центра определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом. Комиссия одобрила 7 заявлений от 5 компаний", - говорится в сообщении.Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 6 компаний: по одной в Египет (Каир) и в Турцию (Стамбул), по две - в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и во Вьетнам (Ханой), три - в Китай (Шанхай) и 4 в ОАЭ (Дубай).Компании будут продвигать за рубежом мороженое, икру и замороженную рыбу, а также каши быстрого приготовления, чай и другие напитки."Участие в программе продвижения агропродукции через зарубежные павильоны позволяет бизнесу повысить свою узнаваемость на внешних рынках, привлечь новых клиентов и увеличить объемы продаж. Всего этого компании добиваются не в одиночку, а при поддержке государства и партнерских компаний, имеющих огромный опыт работы на целевых рынках", – рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.
https://ria.ru/20230209/kompensatsiya-1850954783.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, египет, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Египет, Экономика
19:06 20.02.2023
 

Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний

© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтактеЗаседание Экспертной комиссии РЭЦ
Заседание Экспертной комиссии РЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтакте
Заседание Экспертной комиссии РЭЦ
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) выбрала еще 5 компаний для продвижения через павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр.
"20 февраля на третьем заседании Экспертная комиссия Российского экспортного центра определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом. Комиссия одобрила 7 заявлений от 5 компаний", - говорится в сообщении.
Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 6 компаний: по одной в Египет (Каир) и в Турцию (Стамбул), по две - в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и во Вьетнам (Ханой), три - в Китай (Шанхай) и 4 в ОАЭ (Дубай).
Компании будут продвигать за рубежом мороженое, икру и замороженную рыбу, а также каши быстрого приготовления, чай и другие напитки.
"Участие в программе продвижения агропродукции через зарубежные павильоны позволяет бизнесу повысить свою узнаваемость на внешних рынках, привлечь новых клиентов и увеличить объемы продаж. Всего этого компании добиваются не в одиночку, а при поддержке государства и партнерских компаний, имеющих огромный опыт работы на целевых рынках", – рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияЕгипетЭкономика
 
 
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