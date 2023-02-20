https://ria.ru/20230220/tovary-1853255251.html

Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний

Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний - РИА Новости, 20.02.2023

Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) выбрала еще 5 компаний для продвижения через павильоны Good Food Russia за рубежом,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:06

2023-02-20T19:06

2023-02-20T19:06

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

египет

экономика

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) выбрала еще 5 компаний для продвижения через павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."20 февраля на третьем заседании Экспертная комиссия Российского экспортного центра определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом. Комиссия одобрила 7 заявлений от 5 компаний", - говорится в сообщении.Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 6 компаний: по одной в Египет (Каир) и в Турцию (Стамбул), по две - в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и во Вьетнам (Ханой), три - в Китай (Шанхай) и 4 в ОАЭ (Дубай).Компании будут продвигать за рубежом мороженое, икру и замороженную рыбу, а также каши быстрого приготовления, чай и другие напитки."Участие в программе продвижения агропродукции через зарубежные павильоны позволяет бизнесу повысить свою узнаваемость на внешних рынках, привлечь новых клиентов и увеличить объемы продаж. Всего этого компании добиваются не в одиночку, а при поддержке государства и партнерских компаний, имеющих огромный опыт работы на целевых рынках", – рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

https://ria.ru/20230209/kompensatsiya-1850954783.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, египет, экономика