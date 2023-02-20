https://ria.ru/20230220/telekom-operator-1853171718.html

МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора

МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора - РИА Новости, 20.02.2023

МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовые средства на развитие сетей связи телеком-оператору из Ставропольского края, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:49

2023-02-20T14:49

2023-02-20T14:49

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовые средства на развитие сетей связи телеком-оператору из Ставропольского края, сообщает пресс-служба кредитной организации.Кредитная линия на сумму 73 миллиона рублей была открыта ООО "СерДи ТелеКом" из города Георгиевска в рамках программы Минэкономразвития "1764". Кредит обеспечен поручительством краевого Гарантийного фонда субъектов МСП, а также недвижимым имуществом компании.Отмечается, что кредитные средства будут направлены на строительство сетей связи для предоставления телекоммуникационных услуг по технологии GPON. Она обеспечивает надежный доступ в интернет на сверхвысоких скоростях – до 1 гигабита в секунду."Финансированию малого и среднего бизнеса Северного Кавказа уделяется особое внимание. И повышение доступности интернета – одно из важнейших направлений работы в регионе. В прошлом году мы выделили местным малым и средним предприятиям заемных средств на 7,64 миллиарда рублей. Это почти в 3,5 раза больше изначально планируемой суммы в 2,2 миллиарда", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.Компания "СерДи ТелеКом" была основана в 1999 году. Она предоставляет все виды телекоммуникационных услуг частным и корпоративным клиентам, государственным и муниципальным учреждениям. География деятельности охватывает город Георгиевск, Георгиевский и Кировский районы, а также регион Кавказских Минеральных Вод.МСП Банк входит в Ассоциацию российских банков и участвует в нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841589068.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп