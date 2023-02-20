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МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора - РИА Новости, 20.02.2023
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МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора
МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора - РИА Новости, 20.02.2023
МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовые средства на развитие сетей связи телеком-оператору из Ставропольского края, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:49
2023-02-20T14:49
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовые средства на развитие сетей связи телеком-оператору из Ставропольского края, сообщает пресс-служба кредитной организации.Кредитная линия на сумму 73 миллиона рублей была открыта ООО "СерДи ТелеКом" из города Георгиевска в рамках программы Минэкономразвития "1764". Кредит обеспечен поручительством краевого Гарантийного фонда субъектов МСП, а также недвижимым имуществом компании.Отмечается, что кредитные средства будут направлены на строительство сетей связи для предоставления телекоммуникационных услуг по технологии GPON. Она обеспечивает надежный доступ в интернет на сверхвысоких скоростях – до 1 гигабита в секунду."Финансированию малого и среднего бизнеса Северного Кавказа уделяется особое внимание. И повышение доступности интернета – одно из важнейших направлений работы в регионе. В прошлом году мы выделили местным малым и средним предприятиям заемных средств на 7,64 миллиарда рублей. Это почти в 3,5 раза больше изначально планируемой суммы в 2,2 миллиарда", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.Компания "СерДи ТелеКом" была основана в 1999 году. Она предоставляет все виды телекоммуникационных услуг частным и корпоративным клиентам, государственным и муниципальным учреждениям. География деятельности охватывает город Георгиевск, Георгиевский и Кировский районы, а также регион Кавказских Минеральных Вод.МСП Банк входит в Ассоциацию российских банков и участвует в нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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мсп банк, корпорация мсп
МСП Банк, Корпорация МСП
14:49 20.02.2023
 

МСП Банк выдал 73 млн рублей на развитие ставропольского телеком-оператора

© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовые средства на развитие сетей связи телеком-оператору из Ставропольского края, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Кредитная линия на сумму 73 миллиона рублей была открыта ООО "СерДи ТелеКом" из города Георгиевска в рамках программы Минэкономразвития "1764". Кредит обеспечен поручительством краевого Гарантийного фонда субъектов МСП, а также недвижимым имуществом компании.
Отмечается, что кредитные средства будут направлены на строительство сетей связи для предоставления телекоммуникационных услуг по технологии GPON. Она обеспечивает надежный доступ в интернет на сверхвысоких скоростях – до 1 гигабита в секунду.
"Финансированию малого и среднего бизнеса Северного Кавказа уделяется особое внимание. И повышение доступности интернета – одно из важнейших направлений работы в регионе. В прошлом году мы выделили местным малым и средним предприятиям заемных средств на 7,64 миллиарда рублей. Это почти в 3,5 раза больше изначально планируемой суммы в 2,2 миллиарда", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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Компания "СерДи ТелеКом" была основана в 1999 году. Она предоставляет все виды телекоммуникационных услуг частным и корпоративным клиентам, государственным и муниципальным учреждениям. География деятельности охватывает город Георгиевск, Георгиевский и Кировский районы, а также регион Кавказских Минеральных Вод.
МСП Банк входит в Ассоциацию российских банков и участвует в нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
МСП БанкКорпорация МСП
 
 
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