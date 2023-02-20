https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853140190.html
Байден анонсировал новые санкции против России
Байден анонсировал новые санкции против России - РИА Новости, 20.02.2023
Байден анонсировал новые санкции против России
Президент США Джо Байден заявил на фоне визита в Киев, что на этой неделе США объявят новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией РФ. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:14
2023-02-20T13:14
2023-02-20T13:35
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
джо байден
киев
украина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на фоне визита в Киев, что на этой неделе США объявят новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией РФ."Я сообщу о том, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться и восполнить российскую военную машину", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сша, в мире, джо байден, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире, Джо Байден, Киев, Украина
13:14 20.02.2023 (обновлено: 13:35 20.02.2023)
Байден анонсировал новые санкции против России
Президент США Байден объявил в Киеве о планах ввести новые санкции против России