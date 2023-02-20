https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853140190.html

Байден анонсировал новые санкции против России

Байден анонсировал новые санкции против России - РИА Новости, 20.02.2023

Байден анонсировал новые санкции против России

Президент США Джо Байден заявил на фоне визита в Киев, что на этой неделе США объявят новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией РФ. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:14

2023-02-20T13:14

2023-02-20T13:35

специальная военная операция на украине

россия

сша

в мире

джо байден

киев

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на фоне визита в Киев, что на этой неделе США объявят новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией РФ."Я сообщу о том, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться и восполнить российскую военную машину", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

https://ria.ru/20230219/blinken-1852925202.html

россия

сша

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, джо байден, киев, украина