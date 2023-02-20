https://ria.ru/20230220/paraskovievka-1853164717.html

В Минобороны рассказали об освобождении села Парасковиевка в ДНР

В Минобороны рассказали об освобождении села Парасковиевка в ДНР - РИА Новости, 20.02.2023

В Минобороны рассказали об освобождении села Парасковиевка в ДНР

Добровольцы-штурмовики во взаимодействии с десантниками и при поддержке "Южной" группировки войск ВС РФ освободили Парасковиевку в ДНР, за сутки уничтожив более РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:28

2023-02-20T14:28

2023-02-20T15:27

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Добровольцы-штурмовики во взаимодействии с десантниками и при поддержке "Южной" группировки войск ВС РФ освободили Парасковиевку в ДНР, за сутки уничтожив более 115 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве.Всего за сутки на данном направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, БМП, три бронемашины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также контрбатарейную РЛС американского производства AN/TPQ-36.Евгений Пригожин 17 февраля сообщил, что Парасковиевка к северу от Артемовска полностью находится под российским контролем после занятия ее подразделениями группы "Вагнер".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Минобороны о потерях противника в ДНР и Запорожской области Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Доброволья в ДНР, Гуляйполя и Юрковки на Запорожье. 2023-02-20T14:28 true PT3M48S

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика