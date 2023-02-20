https://ria.ru/20230220/paraskovievka-1853164717.html
В Минобороны рассказали об освобождении села Парасковиевка в ДНР
В Минобороны рассказали об освобождении села Парасковиевка в ДНР - РИА Новости, 20.02.2023
В Минобороны рассказали об освобождении села Парасковиевка в ДНР
Добровольцы-штурмовики во взаимодействии с десантниками и при поддержке "Южной" группировки войск ВС РФ освободили Парасковиевку в ДНР, за сутки уничтожив более РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:28
2023-02-20T14:28
2023-02-20T15:27
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Добровольцы-штурмовики во взаимодействии с десантниками и при поддержке "Южной" группировки войск ВС РФ освободили Парасковиевку в ДНР, за сутки уничтожив более 115 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве.Всего за сутки на данном направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, БМП, три бронемашины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также контрбатарейную РЛС американского производства AN/TPQ-36.Евгений Пригожин 17 февраля сообщил, что Парасковиевка к северу от Артемовска полностью находится под российским контролем после занятия ее подразделениями группы "Вагнер".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны о потерях противника в ДНР и Запорожской области
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Доброволья в ДНР, Гуляйполя и Юрковки на Запорожье.
2023-02-20T14:28
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
14:28 20.02.2023 (обновлено: 15:27 20.02.2023)
В Минобороны рассказали об освобождении села Парасковиевка в ДНР
Минобороны: добровольцы-штурмовики вместе с десантниками освободили Парасковиевку в ДНР