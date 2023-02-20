07:23 20.02.2023 (обновлено: 07:41 20.02.2023)
Овчинский: компании Москвы выставят продукцию в Узбекистане и Китае
Глава ДИПП Москвы Овчинский: компании столицы выставят продукцию в Узбекистане и Китае
© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Столичные промышленники под эгидой центра "Моспром" примут участие в международных выставках "Иннопром. Центральная Азия" и 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Выставки были выбраны на основе экспортных потребностей московских производителей. В прошлом году в азиатские регионы активно поставлялись наши товары как промышленного, так и агропромышленного сектора. В Узбекистан выросли поставки лекарств, механического оборудования, а также напитков и мучной продукции", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте. На ней будут представлены предприятия металлургии, машиностроения, химической промышленности, а также разработчики решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий. Подать заявку на участие можно до 10 марта на сайте центра "Моспром".
В свою очередь, Шанхайская продовольственная выставка состоится в период с 8 по 10 ноября, регистрация откроется в июне, уточняется в сообщении.