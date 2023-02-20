https://ria.ru/20230220/ovchinskiy-1853049316.html

Овчинский: компании Москвы выставят продукцию в Узбекистане и Китае

Овчинский: компании Москвы выставят продукцию в Узбекистане и Китае - РИА Новости, 20.02.2023

Овчинский: компании Москвы выставят продукцию в Узбекистане и Китае

Столичные промышленники под эгидой центра "Моспром" примут участие в международных выставках "Иннопром. Центральная Азия" и 26-й Шанхайской продовольственной... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T07:23

2023-02-20T07:23

2023-02-20T07:41

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

узбекистан

москва

китай

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821834404_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3e4f3511bec272bc1a1539c3f4ff953.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Столичные промышленники под эгидой центра "Моспром" примут участие в международных выставках "Иннопром. Центральная Азия" и 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте. На ней будут представлены предприятия металлургии, машиностроения, химической промышленности, а также разработчики решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий. Подать заявку на участие можно до 10 марта на сайте центра "Моспром".В свою очередь, Шанхайская продовольственная выставка состоится в период с 8 по 10 ноября, регистрация откроется в июне, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html

узбекистан

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, узбекистан, москва, китай, владислав овчинский