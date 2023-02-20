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Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк - РИА Новости, 20.02.2023
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Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк
Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк - РИА Новости, 20.02.2023
Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновляет визиты в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:48
2023-02-20T14:48
в мире
брюссель
дмитрий кулеба
евросоюз
украина
гаага
нато
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновляет визиты в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Ранее в понедельник Кулеба отменил свое участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. "Возобновляю свою командировку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Брюссель: первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности. Гаага: переговоры по оружию, ответственности, членства Украины в ЕС и участие в мероприятиях по случаю года полномасштабного вторжения", - написал Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, брюссель, дмитрий кулеба, евросоюз, украина, гаага, нато, нью-йорк (город), сша
В мире, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Украина, Гаага, НАТО, Нью-Йорк (город), США
14:48 20.02.2023
 
Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк

Глава МИД Украины Кулеба анонсировал возобновление визитов в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновляет визиты в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.
Ранее в понедельник Кулеба отменил свое участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
"Возобновляю свою командировку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Брюссель: первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности. Гаага: переговоры по оружию, ответственности, членства Украины в ЕС и участие в мероприятиях по случаю года полномасштабного вторжения", - написал Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреБрюссельДмитрий КулебаЕвросоюзУкраинаГаагаНАТОНью-Йорк (город)США
 
 
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