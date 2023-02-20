https://ria.ru/20230220/kuleba-1853171307.html

Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк

Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк - РИА Новости, 20.02.2023

Кулеба анонсировал возобновление командировок в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновляет визиты в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:48

2023-02-20T14:48

2023-02-20T14:48

в мире

брюссель

дмитрий кулеба

евросоюз

украина

гаага

нато

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновляет визиты в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Ранее в понедельник Кулеба отменил свое участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. "Возобновляю свою командировку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Брюссель: первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности. Гаага: переговоры по оружию, ответственности, членства Украины в ЕС и участие в мероприятиях по случаю года полномасштабного вторжения", - написал Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850134885.html

брюссель

украина

гаага

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в мире, брюссель, дмитрий кулеба, евросоюз, украина, гаага, нато, нью-йорк (город), сша