https://ria.ru/20230220/krasnodar-1853170455.html
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.02.2023
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности
Власти Краснодара продлили режим повышенной готовности, ранее введенный из-за сильного дождя, предупреждение продлится до 21 февраля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Власти Краснодара продлили режим повышенной готовности, ранее введенный из-за сильного дождя, предупреждение продлится до 21 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение до 22 февраля. Уточняется, что на улицах города работают 20 единиц спецтехники, устраняются локальные подтопления. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты городских служб. Власти краевой столицы ввели режим повышенной готовности 14 февраля из-за снегопада, ливня, сильного ветра и града.
https://ria.ru/20230220/sneg-1853073793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия, краснодарский край
Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Россия, Краснодарский край
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности из-за сильных осадков до 21 февраля