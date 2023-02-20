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В Краснодаре продлили режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.02.2023
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В Краснодаре продлили режим повышенной готовности
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.02.2023
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности
Власти Краснодара продлили режим повышенной готовности, ранее введенный из-за сильного дождя, предупреждение продлится до 21 февраля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Власти Краснодара продлили режим повышенной готовности, ранее введенный из-за сильного дождя, предупреждение продлится до 21 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение до 22 февраля. Уточняется, что на улицах города работают 20 единиц спецтехники, устраняются локальные подтопления. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты городских служб. Власти краевой столицы ввели режим повышенной готовности 14 февраля из-за снегопада, ливня, сильного ветра и града.
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краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия, краснодарский край
Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Россия, Краснодарский край
14:45 20.02.2023
 
В Краснодаре продлили режим повышенной готовности

В Краснодаре продлили режим повышенной готовности из-за сильных осадков до 21 февраля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на город Краснодар после сильного снегопада
Вид на город Краснодар после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Краснодар после сильного снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Власти Краснодара продлили режим повышенной готовности, ранее введенный из-за сильного дождя, предупреждение продлится до 21 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение до 22 февраля.
"По прогнозам синоптиков, дождь с ветром продлятся еще два дня. Режим повышенной готовности продлен до 21 февраля", - говорится в сообщении городской администрации.
Уточняется, что на улицах города работают 20 единиц спецтехники, устраняются локальные подтопления. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты городских служб.
Власти краевой столицы ввели режим повышенной готовности 14 февраля из-за снегопада, ливня, сильного ветра и града.
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