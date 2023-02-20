https://ria.ru/20230220/kndr-1853042700.html

Сестра Ким Чен Ына прокомментировала пуск ракет КНДР

Сестра Ким Чен Ына прокомментировала пуск ракет КНДР - РИА Новости, 20.02.2023

Сестра Ким Чен Ына прокомментировала пуск ракет КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что частота использования Северной Кореей Тихого океана как... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:00

2023-02-20T03:00

2023-02-20T03:00

тихий океан

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ким чен ын

ким е чжон

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что частота использования Северной Кореей Тихого океана как полигона зависит от действий ВС США, передает северокорейское агентство ЦТАК. СМИ Японии и Южной Кореи в понедельник сообщили о пуске Северной Кореей двух ракет с западного побережья. Обе упали вне исключительной экономической зоны Японии. Минобороны Японии сообщило, что высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй, соответственно, 50 и 350 километров. "Частота использования (Северной Кореей) Тихого океана как полигона зависит от характера действий вооруженных сил США", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон.По ее словам, Пхеньян осведомлен "о передвижении стратегических ударных средств вооруженных сил США" в районе Корейского полуострова. "Мы тщательно изучаем влияние, которое это окажет на безопасность нашего государства", - отметила сестра лидера КНДР, указав, что страна "предпримет соответствующее противодействие, если это будет расценено как какая-либо прямая или косвенная угроза".

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тихий океан

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тихий океан, япония, южная корея, в мире, ким чен ын, ким е чжон, вооруженные силы сша