https://ria.ru/20230220/donetsk-1853141161.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:19
2023-02-20T13:19
2023-02-20T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", отмечается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку около 40 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230220/donbass-1853079497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов