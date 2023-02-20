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Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/donetsk-1853141161.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:19
2023-02-20T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", отмечается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку около 40 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230220/donbass-1853079497.html
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донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
13:19 20.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от взрыва на территории автостанции в Донецке
Воронка от взрыва на территории автостанции в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Воронка от взрыва на территории автостанции в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", отмечается в Telegram-канале ведомства.
Окно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 10:19
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Ранее сообщалось, что украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку около 40 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Окно общежития, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 09:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Марьинку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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