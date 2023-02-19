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Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом - РИА Новости, 19.02.2023
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Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом
Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом - РИА Новости, 19.02.2023
Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом
Жилой квартал на юге сирийского Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T01:46
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ДАМАСК, 19 фев - РИА Новости. Жилой квартал на юге сирийского Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей. "Ударам Израиля подвергся жилой дом в районе Каферсусе в Дамаске", - сказал собеседник агентства. По данным сирийского госагентства САНА, кареты скорой помощи направлены к месту ЧП. По данным госагентства, которое ссылается на источник в полиции Дамаска, есть и погибшие, и раненые. "Погибшие и раненые есть в результате израильской агрессии по жилым районам Дамаска", - заявил источник госагентства. Официальных данных о жертвах и погибших на данный момент нет.Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и двое пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное.
https://ria.ru/20230215/bespilotnik-1852063205.html
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дамаск (город), израиль, в мире
Дамаск (город), Израиль, В мире
01:46 19.02.2023 (обновлено: 01:54 19.02.2023)
 
Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом

В результате воздушной атаки на Дамаск пострадал как минимум один жилой дом

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску. Архивное фото
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ДАМАСК, 19 фев - РИА Новости. Жилой квартал на юге сирийского Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.
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"Ударам Израиля подвергся жилой дом в районе Каферсусе в Дамаске", - сказал собеседник агентства.
По данным сирийского госагентства САНА, кареты скорой помощи направлены к месту ЧП. По данным госагентства, которое ссылается на источник в полиции Дамаска, есть и погибшие, и раненые. "Погибшие и раненые есть в результате израильской агрессии по жилым районам Дамаска", - заявил источник госагентства.
Официальных данных о жертвах и погибших на данный момент нет.

Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и двое пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное.
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