https://ria.ru/20230219/siriya-1852919304.html

Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом

Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом - РИА Новости, 19.02.2023

Источник: в результате воздушной атаки на Дамаск пострадал жилой дом

Жилой квартал на юге сирийского Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T01:46

2023-02-19T01:46

2023-02-19T01:54

дамаск (город)

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1920x0_80_0_0_bfb6593a44af30a31794a8651f542d5b.jpg

ДАМАСК, 19 фев - РИА Новости. Жилой квартал на юге сирийского Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей. "Ударам Израиля подвергся жилой дом в районе Каферсусе в Дамаске", - сказал собеседник агентства. По данным сирийского госагентства САНА, кареты скорой помощи направлены к месту ЧП. По данным госагентства, которое ссылается на источник в полиции Дамаска, есть и погибшие, и раненые. "Погибшие и раненые есть в результате израильской агрессии по жилым районам Дамаска", - заявил источник госагентства. Официальных данных о жертвах и погибших на данный момент нет.Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и двое пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное.

https://ria.ru/20230215/bespilotnik-1852063205.html

https://ria.ru/20230201/izrail-1849069179.html

дамаск (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дамаск (город), израиль, в мире