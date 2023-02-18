https://ria.ru/20230218/ukupnik-1852339413.html

Биография Аркадия Укупника

Биография Аркадия Укупника - РИА Новости, 18.02.2023

Биография Аркадия Укупника

Композитор, певец, продюсер и актер Аркадий Семенович Укупник родился 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область, Украина). РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T02:11

2023-02-18T02:11

2023-02-18T02:11

справки

аркадий укупник

украина

алла пугачева

юрий антонов

хмельницкая область

каменец-подольский

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Композитор, певец, продюсер и актер Аркадий Семенович Укупник родился 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область, Украина).Учился в музыкальной школе по классу скрипки. Окончил Московское областное музыкальное (Царицынское) училище по классу бас-гитары.В 1976 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности "автоматизация и механизация сварочного производства". С 1972 по 1978 год работал в ансамбле Юрия Антонова, оркестре Леонида Утесова и группе "Джаз-Атака". С 1978 по 1983 годы работал в Камерном еврейском музыкальном театре. В 1983 году состоялся дебют Аркадия Укупника в качестве композитора-песенника, когда он написал песню "Рябиновые бусы" для Ирины Понаровской.Известность ему принесла работа с Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым-младшим, Кристиной Орбакайте. Писал песни для Аллы Пугачевой, Натальи Ветлицкой, Татьяны Овсиенко, сотрудничал с Владом Сташевским, Вадимом Казаченко, Любовью Успенской, Михаилом Шуфутинским.В 1982 году Аркадий Укупник начал карьеру певца, но известность приобрел только в 1990-х годах. Был постоянным участником программы "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, появившись в ней впервые в 1991 году с песней "Фиеста".Среди альбомов музыканта: "Баллада о Штирлице" (1994), "Сим-Сим, откройся!" (1994), "Музыка для мужчин" (1996), "Грусть" (1998), "Поплавок" (1998), "Совсем другое кино" (2000), "Не мои песни" (2005), "Крыльев у коров не бывает" (2006). Имеет собственную студию звукозаписи "Олимпик". Продюсировал группу "Кар-мэн".Играл в мюзикле "Чикаго" (2003). Является автором мюзиклов "Ромео vs. Джульетта. XX лет спустя" (2019) и "Князь Серебряный" (2022). Премьеры мюзиклов состоялись в Московском театре оперетты.Известен своими работами в кино как актер и композитор. Автор музыки к кинофильмам "Божья тварь" (1991), "Сволочи" (2006), "Индиго" (2008), "Любовь-морковь" (2007, 2008, 2010), "Ирония любви" (2010), "Похождения бравого солдата Швейка" (анимационный, 2012), "Разговор" (2012) и др.В качестве актера Укупник снялся в фильмах: "Новейшие приключения Буратино" (1997), "Любовница из Москвы" (2001), "Мы сделали это!" (2001), "Стрела любви" (2002), "Сын неудачника" (2002), а также "Счастливы вместе" (2010), "Детка" (2012), "Веселые гастроли на Черном море" (2019) и др. Заслуженный артист РФ (2004).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, аркадий укупник , украина, алла пугачева, юрий антонов, хмельницкая область, каменец-подольский