Рейтинг@Mail.ru
Биография Аркадия Укупника - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/ukupnik-1852339413.html
Биография Аркадия Укупника
Биография Аркадия Укупника - РИА Новости, 18.02.2023
Биография Аркадия Укупника
Композитор, певец, продюсер и актер Аркадий Семенович Укупник родился 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область, Украина). РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T02:11
2023-02-18T02:11
справки
аркадий укупник
украина
алла пугачева
юрий антонов
хмельницкая область
каменец-подольский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852340056_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_94c5a17a1626a0c74d50d44446bcc8b8.jpg
Композитор, певец, продюсер и актер Аркадий Семенович Укупник родился 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область, Украина).Учился в музыкальной школе по классу скрипки. Окончил Московское областное музыкальное (Царицынское) училище по классу бас-гитары.В 1976 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности "автоматизация и механизация сварочного производства". С 1972 по 1978 год работал в ансамбле Юрия Антонова, оркестре Леонида Утесова и группе "Джаз-Атака". С 1978 по 1983 годы работал в Камерном еврейском музыкальном театре. В 1983 году состоялся дебют Аркадия Укупника в качестве композитора-песенника, когда он написал песню "Рябиновые бусы" для Ирины Понаровской.Известность ему принесла работа с Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым-младшим, Кристиной Орбакайте. Писал песни для Аллы Пугачевой, Натальи Ветлицкой, Татьяны Овсиенко, сотрудничал с Владом Сташевским, Вадимом Казаченко, Любовью Успенской, Михаилом Шуфутинским.В 1982 году Аркадий Укупник начал карьеру певца, но известность приобрел только в 1990-х годах. Был постоянным участником программы "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, появившись в ней впервые в 1991 году с песней "Фиеста".Среди альбомов музыканта: "Баллада о Штирлице" (1994), "Сим-Сим, откройся!" (1994), "Музыка для мужчин" (1996), "Грусть" (1998), "Поплавок" (1998), "Совсем другое кино" (2000), "Не мои песни" (2005), "Крыльев у коров не бывает" (2006). Имеет собственную студию звукозаписи "Олимпик". Продюсировал группу "Кар-мэн".Играл в мюзикле "Чикаго" (2003). Является автором мюзиклов "Ромео vs. Джульетта. XX лет спустя" (2019) и "Князь Серебряный" (2022). Премьеры мюзиклов состоялись в Московском театре оперетты.Известен своими работами в кино как актер и композитор. Автор музыки к кинофильмам "Божья тварь" (1991), "Сволочи" (2006), "Индиго" (2008), "Любовь-морковь" (2007, 2008, 2010), "Ирония любви" (2010), "Похождения бравого солдата Швейка" (анимационный, 2012), "Разговор" (2012) и др.В качестве актера Укупник снялся в фильмах: "Новейшие приключения Буратино" (1997), "Любовница из Москвы" (2001), "Мы сделали это!" (2001), "Стрела любви" (2002), "Сын неудачника" (2002), а также "Счастливы вместе" (2010), "Детка" (2012), "Веселые гастроли на Черном море" (2019) и др. Заслуженный артист РФ (2004).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
украина
хмельницкая область
каменец-подольский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852340056_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_42ec122141133107fae6b7afa5b45a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, аркадий укупник , украина, алла пугачева, юрий антонов, хмельницкая область, каменец-подольский
Справки, Аркадий Укупник , Украина, Алла Пугачева, Юрий Антонов, Хмельницкая область, Каменец-Подольский
02:11 18.02.2023
 

Биография Аркадия Укупника

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец и композитор Аркадий Укупник
Певец и композитор Аркадий Укупник - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Композитор, певец, продюсер и актер Аркадий Семенович Укупник родился 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область, Украина).
Учился в музыкальной школе по классу скрипки. Окончил Московское областное музыкальное (Царицынское) училище по классу бас-гитары.
В 1976 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности "автоматизация и механизация сварочного производства".
С 1972 по 1978 год работал в ансамбле Юрия Антонова, оркестре Леонида Утесова и группе "Джаз-Атака".
С 1978 по 1983 годы работал в Камерном еврейском музыкальном театре.
В 1983 году состоялся дебют Аркадия Укупника в качестве композитора-песенника, когда он написал песню "Рябиновые бусы" для Ирины Понаровской.
Известность ему принесла работа с Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым-младшим, Кристиной Орбакайте. Писал песни для Аллы Пугачевой, Натальи Ветлицкой, Татьяны Овсиенко, сотрудничал с Владом Сташевским, Вадимом Казаченко, Любовью Успенской, Михаилом Шуфутинским.
В 1982 году Аркадий Укупник начал карьеру певца, но известность приобрел только в 1990-х годах. Был постоянным участником программы "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, появившись в ней впервые в 1991 году с песней "Фиеста".
Среди альбомов музыканта: "Баллада о Штирлице" (1994), "Сим-Сим, откройся!" (1994), "Музыка для мужчин" (1996), "Грусть" (1998), "Поплавок" (1998), "Совсем другое кино" (2000), "Не мои песни" (2005), "Крыльев у коров не бывает" (2006).
Имеет собственную студию звукозаписи "Олимпик". Продюсировал группу "Кар-мэн".
Играл в мюзикле "Чикаго" (2003).
Является автором мюзиклов "Ромео vs. Джульетта. XX лет спустя" (2019) и "Князь Серебряный" (2022). Премьеры мюзиклов состоялись в Московском театре оперетты.
Известен своими работами в кино как актер и композитор. Автор музыки к кинофильмам "Божья тварь" (1991), "Сволочи" (2006), "Индиго" (2008), "Любовь-морковь" (2007, 2008, 2010), "Ирония любви" (2010), "Похождения бравого солдата Швейка" (анимационный, 2012), "Разговор" (2012) и др.
В качестве актера Укупник снялся в фильмах: "Новейшие приключения Буратино" (1997), "Любовница из Москвы" (2001), "Мы сделали это!" (2001), "Стрела любви" (2002), "Сын неудачника" (2002), а также "Счастливы вместе" (2010), "Детка" (2012), "Веселые гастроли на Черном море" (2019) и др.
Заслуженный артист РФ (2004).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАркадий УкупникУкраинаАлла ПугачеваЮрий АнтоновХмельницкая областьКаменец-Подольский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала