https://ria.ru/20230218/tamozhnya-1852834215.html

Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу

Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу - РИА Новости, 18.02.2023

Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу

Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:07

2023-02-18T11:07

2023-02-18T11:07

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале российского правительства, на официальном сайте кабмина отмечается, что премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано постановление о параметрах эксперимента. "Правительство определило параметры эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга. Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента со сведениями из их внутренних систем учета товаров. В эксперименте будут участвовать уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, которые предоставят доступ к своим информационным ресурсам. "Если система выявит несоответствие в данных, то компания получит: информацию о рисках, предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Это позволит снизить число очных проверок, что также сократит издержки на их сопровождение", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20221028/tsentr-1827457332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин