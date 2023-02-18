Рейтинг@Mail.ru
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/tamozhnya-1852834215.html
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу - РИА Новости, 18.02.2023
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу
Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:07
2023-02-18T11:07
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838639647_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_7a1f43ef7ce140281cc602747917d277.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале российского правительства, на официальном сайте кабмина отмечается, что премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано постановление о параметрах эксперимента. "Правительство определило параметры эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга. Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента со сведениями из их внутренних систем учета товаров. В эксперименте будут участвовать уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, которые предоставят доступ к своим информационным ресурсам. "Если система выявит несоответствие в данных, то компания получит: информацию о рисках, предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Это позволит снизить число очных проверок, что также сократит издержки на их сопровождение", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20221028/tsentr-1827457332.html
https://ria.ru/20220714/putin-1802531475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838639647_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_6d2441a2cd087a135a4c5ca97c05f4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
11:07 18.02.2023
 
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу

Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга стартует 3 апреля 2023 года

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкСотрудник таможни производит фотофиксацию в зоне досмотра на территории таможенного склада в Калининграде
Сотрудник таможни производит фотофиксацию в зоне досмотра на территории таможенного склада в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Сотрудник таможни производит фотофиксацию в зоне досмотра на территории таможенного склада в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале российского правительства, на официальном сайте кабмина отмечается, что премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано постановление о параметрах эксперимента.
"Правительство определило параметры эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга. Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.
Флаги России и Белоруссии
28 октября 2022, 12:25
Таможенный центр Союзного государства будет действовать в Минске
Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента со сведениями из их внутренних систем учета товаров. В эксперименте будут участвовать уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, которые предоставят доступ к своим информационным ресурсам.
"Если система выявит несоответствие в данных, то компания получит: информацию о рисках, предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Это позволит снизить число очных проверок, что также сократит издержки на их сопровождение", - отметили в кабмине.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля 2022, 18:30
Путин подписал закон об эксперименте по созданию бондовых складов в России
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала