https://ria.ru/20230218/tamozhnya-1852834215.html
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу - РИА Новости, 18.02.2023
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу
Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:07
2023-02-18T11:07
2023-02-18T11:07
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале российского правительства, на официальном сайте кабмина отмечается, что премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано постановление о параметрах эксперимента. "Правительство определило параметры эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга. Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента со сведениями из их внутренних систем учета товаров. В эксперименте будут участвовать уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, которые предоставят доступ к своим информационным ресурсам. "Если система выявит несоответствие в данных, то компания получит: информацию о рисках, предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Это позволит снизить число очных проверок, что также сократит издержки на их сопровождение", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20221028/tsentr-1827457332.html
https://ria.ru/20220714/putin-1802531475.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Правительство установило сроки эксперимента по таможенному мониторингу
Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга стартует 3 апреля 2023 года
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале
российского правительства, на официальном сайте кабмина отмечается, что премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано постановление о параметрах эксперимента.
"Правительство определило параметры эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга. Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.
Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента со сведениями из их внутренних систем учета товаров. В эксперименте будут участвовать уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, которые предоставят доступ к своим информационным ресурсам.
"Если система выявит несоответствие в данных, то компания получит: информацию о рисках, предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Это позволит снизить число очных проверок, что также сократит издержки на их сопровождение", - отметили в кабмине.