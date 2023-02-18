Рейтинг@Mail.ru
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20230218/peterburg-1852877500.html
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду - РИА Новости, 18.02.2023
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду
Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:52
2023-02-18T21:45
происшествия
санкт-петербург
финский залив
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763899588_0:153:2986:1833_1920x0_80_0_0_1e0157f822cb1b972fa6f85116d221fc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС. В субботу в Петербурге дул сильный порывистый ветер, который создавал угрозу подъема уровня воды и разрушения льда на водоемах. Спасатели осматривали акваторию и берега залива, предупреждая жителей о смертельной опасности нахождения на льду."Но, несмотря на все предупреждения, все же находятся смельчаки, готовые ради улова рискнуть собственной жизнью. Так, сегодня днем в Кронштадтском районе в акватории Финского залива была оказана помощь ста любителям подледного лова, которым грозила опасность. Они были доставлены на берег", — говорится в сообщении. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города воздержаться от выхода на лед водоемов.
https://ria.ru/20230125/rybak-1847290724.html
https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html
санкт-петербург
финский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763899588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b72ffb529c7352c3a66af12860beac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, финский залив
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Хорошие новости
17:52 18.02.2023 (обновлено: 21:45 18.02.2023)
 
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду

В Петербурге на берег доставили сто рыбаков, оказавшихся на льду в Финском заливе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРыбаки на льду Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга
Рыбаки на льду Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Рыбаки на льду Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС.
В субботу в Петербурге дул сильный порывистый ветер, который создавал угрозу подъема уровня воды и разрушения льда на водоемах.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 12:19
В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта
Спасатели осматривали акваторию и берега залива, предупреждая жителей о смертельной опасности нахождения на льду.
"Но, несмотря на все предупреждения, все же находятся смельчаки, готовые ради улова рискнуть собственной жизнью. Так, сегодня днем в Кронштадтском районе в акватории Финского залива была оказана помощь ста любителям подледного лова, которым грозила опасность. Они были доставлены на берег", — говорится в сообщении.
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города воздержаться от выхода на лед водоемов.
Отколовшейся льдины - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 03:18
В Амурском заливе Приморья ожидаются отрывы льдин с рыбаками
 
Хорошие новостиПроисшествияСанкт-ПетербургФинский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала