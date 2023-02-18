https://ria.ru/20230218/peterburg-1852877500.html

Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду

Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду - РИА Новости, 18.02.2023

Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду

Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:52

2023-02-18T17:52

2023-02-18T21:45

происшествия

санкт-петербург

финский залив

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС. В субботу в Петербурге дул сильный порывистый ветер, который создавал угрозу подъема уровня воды и разрушения льда на водоемах. Спасатели осматривали акваторию и берега залива, предупреждая жителей о смертельной опасности нахождения на льду."Но, несмотря на все предупреждения, все же находятся смельчаки, готовые ради улова рискнуть собственной жизнью. Так, сегодня днем в Кронштадтском районе в акватории Финского залива была оказана помощь ста любителям подледного лова, которым грозила опасность. Они были доставлены на берег", — говорится в сообщении. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города воздержаться от выхода на лед водоемов.

https://ria.ru/20230125/rybak-1847290724.html

https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html

санкт-петербург

финский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, финский залив