https://ria.ru/20230218/peterburg-1852877500.html
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду - РИА Новости, 18.02.2023
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду
Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:52
2023-02-18T17:52
2023-02-18T21:45
происшествия
санкт-петербург
финский залив
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС. В субботу в Петербурге дул сильный порывистый ветер, который создавал угрозу подъема уровня воды и разрушения льда на водоемах. Спасатели осматривали акваторию и берега залива, предупреждая жителей о смертельной опасности нахождения на льду."Но, несмотря на все предупреждения, все же находятся смельчаки, готовые ради улова рискнуть собственной жизнью. Так, сегодня днем в Кронштадтском районе в акватории Финского залива была оказана помощь ста любителям подледного лова, которым грозила опасность. Они были доставлены на берег", — говорится в сообщении. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города воздержаться от выхода на лед водоемов.
https://ria.ru/20230125/rybak-1847290724.html
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происшествия, санкт-петербург, финский залив
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Хорошие новости
17:52 18.02.2023 (обновлено: 21:45 18.02.2023)
Спасатели в Петербурге доставили на берег рыбаков, оказавшихся на льду
В Петербурге на берег доставили сто рыбаков, оказавшихся на льду в Финском заливе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге помогли ста рыбакам, которые оказались на льду в акватории Финского залива, сообщило городское ГУ МЧС.
В субботу в Петербурге дул сильный порывистый ветер, который создавал угрозу подъема уровня воды и разрушения льда на водоемах.
Спасатели осматривали акваторию и берега залива, предупреждая жителей о смертельной опасности нахождения на льду.
"Но, несмотря на все предупреждения, все же находятся смельчаки, готовые ради улова рискнуть собственной жизнью. Так, сегодня днем в Кронштадтском районе в акватории Финского залива была оказана помощь ста любителям подледного лова, которым грозила опасность. Они были доставлены на берег", — говорится в сообщении.
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города воздержаться от выхода на лед водоемов.