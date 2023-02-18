16:22 18.02.2023 (обновлено: 18:18 18.02.2023)
Пушилин объяснил значение взятия Парасковиевки российскими войсками
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск в районе Артемовска
© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Освобождение Парасковиевки дает возможность в дальнейшем прервать снабжение группировки ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В окрестностях (Артемовска. — Прим. ред.) есть уже информация об улучшении позиций — освобождена Парасковиевка, что позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая единственная из пяти дорог является путем снабжения противника", — объяснил он.
Пушилин указал на необходимость перекрыть этот путь, после чего "мы приблизим освобождение Артемовска кратно".
Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР.
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Она расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.