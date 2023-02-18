https://ria.ru/20230218/paraskovievka-1852866912.html

Пушилин объяснил значение взятия Парасковиевки российскими войсками

Пушилин объяснил значение взятия Парасковиевки российскими войсками - РИА Новости, 18.02.2023

Пушилин объяснил значение взятия Парасковиевки российскими войсками

Освобождение Парасковиевки дает возможность в дальнейшем прервать снабжение группировки ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:22

2023-02-18T16:22

2023-02-18T18:18

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Освобождение Парасковиевки дает возможность в дальнейшем прервать снабжение группировки ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Пушилин указал на необходимость перекрыть этот путь, после чего "мы приблизим освобождение Артемовска кратно".Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР.Она расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.

https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html

донецкая народная республика

артемовск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск