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"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения отстыковался от МКС
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения отстыковался от МКС - РИА Новости, 18.02.2023
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с неисправной системой терморегулирования отстыковался от Международной космической станции, его сведут с орбиты и затопят,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T05:42
2023-02-18T05:42
2023-02-18T05:49
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роскосмос
международная космическая станция (мкс)
мс-21
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с неисправной системой терморегулирования отстыковался от Международной космической станции, его сведут с орбиты и затопят, следует из трансляции "Роскосмоса". Планируется, что перед тем как корабль сведут с орбиты, космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут его и еще раз сфотографируют место повреждения. После этого корабль начнет самостоятельное движение. В 7.03 мск его двигательная установка включится на торможение, начнется сведение "Прогресса" с орбиты. Далее несгораемые обломки корабля должны будут упасть в несудоходном районе Тихого океана. "Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов: топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов. Он стал уже вторым кораблем, который за неполные два месяца лишился своей системы терморегулирования. Сначала это произошло с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов следующий корабль "Союз МС-23" отправится в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком.
https://ria.ru/20230214/mks-1851894857.html
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
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тихий океан, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21, технологии, общество
Наука, Тихий океан, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), МС-21, Технологии, Общество
05:42 18.02.2023 (обновлено: 05:49 18.02.2023)
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения отстыковался от МКС
Роскосмос: корабль "Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения отстыковался от МКС