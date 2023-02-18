https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html

Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области

Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области - РИА Новости, 18.02.2023

Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области

Подразделения Западной группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:25

2023-02-18T14:25

2023-02-18T15:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

россия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения Западной группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.ВСУ потеряли на этом направлении до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и самоходную гаубицу "Гвоздика".На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" ударила по украинским подразделениям в ЛНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — уточнили в министерстве.Южная группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении.Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.Группировка войск "Восток" нанесла удары по позициям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. При этом украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20. Также около Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.Помимо этого, на Херсонском направлении огнем российских военных ликвидировано до 20 боевиков ВСУ и четыре самоходные гаубицы "Гвоздика".С 24 февраля минувшего года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230217/paraskovievka-1852782002.html

https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852674846.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, россия