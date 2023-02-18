https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html
Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области
Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области - РИА Новости, 18.02.2023
Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области
Подразделения Западной группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:25
2023-02-18T14:25
2023-02-18T15:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения Западной группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.ВСУ потеряли на этом направлении до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и самоходную гаубицу "Гвоздика".На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" ударила по украинским подразделениям в ЛНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — уточнили в министерстве.Южная группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении.Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.Группировка войск "Восток" нанесла удары по позициям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. При этом украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20. Также около Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.Помимо этого, на Херсонском направлении огнем российских военных ликвидировано до 20 боевиков ВСУ и четыре самоходные гаубицы "Гвоздика".С 24 февраля минувшего года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230217/paraskovievka-1852782002.html
https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852674846.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Россия
14:25 18.02.2023 (обновлено: 15:22 18.02.2023)
Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области
Минобороны: российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения Западной группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области", — добавили в ведомстве.
ВСУ
потеряли на этом направлении до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и самоходную гаубицу "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" ударила по украинским подразделениям в ЛНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — уточнили в министерстве.
Южная группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении.
"За сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Авдеевки
и Красногоровки
в ДНР
уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
Группировка войск "Восток" нанесла удары по позициям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. При этом украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.
Также около Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
Помимо этого, на Херсонском направлении огнем российских военных ликвидировано до 20 боевиков ВСУ и четыре самоходные гаубицы "Гвоздика".
С 24 февраля минувшего года проходит военная спецоперация на Украине
. По словам президента Владимира Путина
, ее конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.