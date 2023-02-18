https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852873324.html

Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин

Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2023

Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин

Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:16

2023-02-18T17:16

2023-02-18T17:16

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Артемовск продолжают освобождать ребята "Вагнера". Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки", - сказал он. Пушилин добавил, что идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артемовска. На прошлой неделе Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852835213.html

https://ria.ru/20230216/artemovsk-1852328400.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, безопасность