https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852873324.html
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2023
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин
Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:16
2023-02-18T17:16
2023-02-18T17:16
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Артемовск продолжают освобождать ребята "Вагнера". Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки", - сказал он. Пушилин добавил, что идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артемовска. На прошлой неделе Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852835213.html
https://ria.ru/20230216/artemovsk-1852328400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Безопасность
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин
Врио главы ДНР: российские войска освобождают Артемовск, каждая позиция дается с боем