Рейтинг@Mail.ru
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852873324.html
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2023
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин
Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:16
2023-02-18T17:16
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852096227_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_08262a9daaccf51bd3c900ecfda71e17.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Артемовск продолжают освобождать ребята "Вагнера". Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки", - сказал он. Пушилин добавил, что идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артемовска. На прошлой неделе Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852835213.html
https://ria.ru/20230216/artemovsk-1852328400.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852096227_430:449:2562:2048_1920x0_80_0_0_278d5bc2b72f0da4433e8954849abbdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Безопасность
17:16 18.02.2023
 
Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин

Врио главы ДНР: российские войска освобождают Артемовск, каждая позиция дается с боем

© AP Photo / LibkosУлица в Артемовске
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Libkos
Улица в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Артемовск продолжают освобождать ребята "Вагнера". Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки", - сказал он.
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 11:22
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
Пушилин добавил, что идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артемовска.
На прошлой неделе Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 10:21Специальная военная операция на Украине
Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала