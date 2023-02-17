https://ria.ru/20230217/zalozhniki-1852792987.html
Заложников в цветочном магазине в центре Москве освободили
Заложников в цветочном магазине в центре Москве освободили - РИА Новости, 17.02.2023
Заложников в цветочном магазине в центре Москве освободили
Все заложники в цветочном магазине в центре Москвы освобождены, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:44
2023-02-17T21:44
2023-02-17T21:46
москва
происшествия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все заложники в цветочном магазине в центре Москвы освобождены, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Силовики освободили всех заложников в магазине, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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москва, происшествия, коммерческая недвижимость
Москва, Происшествия, Коммерческая недвижимость
21:44 17.02.2023 (обновлено: 21:46 17.02.2023)
Заложников в цветочном магазине в центре Москве освободили
Заложников в цветочном магазине на Таганской улице в Москве освободили, пострадавших нет