https://ria.ru/20230217/zalozhniki-1852792987.html

Заложников в цветочном магазине в центре Москве освободили

Заложников в цветочном магазине в центре Москве освободили - РИА Новости, 17.02.2023

Заложников в цветочном магазине в центре Москве освободили

Все заложники в цветочном магазине в центре Москвы освобождены, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:44

2023-02-17T21:44

2023-02-17T21:46

москва

происшествия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все заложники в цветочном магазине в центре Москвы освобождены, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Силовики освободили всех заложников в магазине, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221125/ograblenie-1834276710.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, коммерческая недвижимость