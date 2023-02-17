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Мордовия и Египет договорились об обмене бизнес-миссиями

Мордовия и Египет договорились об обмене бизнес-миссиями - РИА Новости, 17.02.2023

Мордовия и Египет договорились об обмене бизнес-миссиями

Глава Мордовии Артем Здунов и чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Назих Нагари на встрече в Москве обсудили вопросы... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:07

2023-02-17T16:07

2023-02-17T16:07

республика мордовия

россия

египет

артем здунов

москва

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Назих Нагари на встрече в Москве обсудили вопросы всестороннего сотрудничества и обмена бизнес-миссиями, сообщает пресс-служба главы российского региона. "Мордовия и Египет имеют большой потенциал роста взаимного товарооборота. За 9 месяцев экспорт в арабское государство составил 265 тысяч долларов. В основном Мордовия поставляет древесину и изделия из нее, электрические машины и оборудование, растительные текстильные волокна", - говорится в сообщении. В ходе встречи египетской стороне были представлены промышленные предприятия республики и их продукция, а также инвестиционный и научно-образовательный потенциал нашего региона. "Уже сейчас Египет выражает заинтересованность в закупке товаров продовольственной группы - мяса кур, сливочного масла и сухого молока, а также кабельной и фармацевтической продукции, железнодорожной техники и комплектующих, необработанного алюминия и березовой фанеры, световых приборов", - отмечается в сообщении. Речь также шла о перспективах взаимодействия Мордовского госуниверситета имени Огарева с Египтом в части подготовки кадров для приоритетных отраслей его экономики, сотрудничества с ведущими центрами науки и образования, участия в образовательных программах и научных проектах. На сегодня в МГУ имени Огарева обучаются 123 студента из Египта. В основном они получают образование в медицинском институте, также востребованы институты электроники и светотехники, архитектуры и строительства, факультет математики и информационных технологий. "Здунов и Нагари обсудили возможность проведения бизнес-миссии Мордовии в Арабскую Республику Египет уже в марте текущего года, а также совместную работу в рамках Петербургского международного экономического форума и форума "Россия-Африка", которые пройдут этим летом", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, глава Мордовии провел в Москве рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Государства Ливия в РФ Эмхемедом Альмаграви. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках развития российско-ливийского сотрудничества. Представители экономического блока правительства региона выступили с презентацией потенциала Мордовии, в том числе - промышленного и научно-образовательного. Глава республики пригласил посла Ливии посетить республику с ознакомительным визитом.

https://ria.ru/20230215/mordoviya-1852181236.html

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

россия

египет

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россия, египет, артем здунов, москва