Рейтинг@Mail.ru
Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/vokzal-1852735749.html
Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров
Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров - РИА Новости, 17.02.2023
Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров
Посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале в Москве не будет с 1 марта до осени из-за строительства ТПУ "Рижская", часть маршрутов пригородных поездов... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:20
2023-02-17T17:20
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18598/40/185984037_0:381:5616:3540_1920x0_80_0_0_f84539fdbfb1ac2cb023f8621487df1b.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале в Москве не будет с 1 марта до осени из-за строительства ТПУ "Рижская", часть маршрутов пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Из-за строительства ТПУ "Рижская" с 1 марта 2023 года до осени меняется расписание на Рижском направлении. Нет посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале. Часть пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала через станцию Рижская D2, часть будет следовать от/до Стрешнево D2. "Ласточки" по маршруту Москва — Муравьево будут следовать от/до Курского вокзала", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения необходимы для строительства ТПУ "Рижская" и модернизации инфраструктуры Рижского вокзала. "После завершения всех работ на ТПУ "Рижская" будут останавливаться поезда D2, D3 и D4 — появится новая современная инфраструктура, построенная по стандартам Московского транспорта, а пересадки между диаметрами будут занимать всего несколько минут. Также у пассажиров появится возможность пересесть на БКЛ и Калужско-Рижскую линию метро", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения коснутся и инфраструктуры Рижского вокзала: здесь построят две новые платформы, а также обновят пути.
https://realty.ria.ru/20230203/vokzal-1849447051.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18598/40/185984037_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_de24b791a2d8bf2f00c0b058b40f099e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
17:20 17.02.2023
 
Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров

Рижский вокзал в Москве закроют на посадку и высадку пассажиров на полгода

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкРижский вокзал
Рижский вокзал - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Рижский вокзал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале в Москве не будет с 1 марта до осени из-за строительства ТПУ "Рижская", часть маршрутов пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за строительства ТПУ "Рижская" с 1 марта 2023 года до осени меняется расписание на Рижском направлении. Нет посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале. Часть пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала через станцию Рижская D2, часть будет следовать от/до Стрешнево D2. "Ласточки" по маршруту Москва — Муравьево будут следовать от/до Курского вокзала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения необходимы для строительства ТПУ "Рижская" и модернизации инфраструктуры Рижского вокзала.
"После завершения всех работ на ТПУ "Рижская" будут останавливаться поезда D2, D3 и D4 — появится новая современная инфраструктура, построенная по стандартам Московского транспорта, а пересадки между диаметрами будут занимать всего несколько минут. Также у пассажиров появится возможность пересесть на БКЛ и Калужско-Рижскую линию метро", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изменения коснутся и инфраструктуры Рижского вокзала: здесь построят две новые платформы, а также обновят пути.
Проект реконструкции Белорусского вокзала в Москве
3 февраля, 10:56
РЖД завершат реконструкцию Белорусского вокзала в мае 2023 года
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала