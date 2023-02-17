https://ria.ru/20230217/vokzal-1852735749.html

Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров

Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров - РИА Новости, 17.02.2023

Рижский вокзал временно закроют на посадку и высадку пассажиров

Посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале в Москве не будет с 1 марта до осени из-за строительства ТПУ "Рижская", часть маршрутов пригородных поездов... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:20

2023-02-17T17:20

2023-02-17T17:20

москва

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале в Москве не будет с 1 марта до осени из-за строительства ТПУ "Рижская", часть маршрутов пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Из-за строительства ТПУ "Рижская" с 1 марта 2023 года до осени меняется расписание на Рижском направлении. Нет посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале. Часть пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала через станцию Рижская D2, часть будет следовать от/до Стрешнево D2. "Ласточки" по маршруту Москва — Муравьево будут следовать от/до Курского вокзала", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения необходимы для строительства ТПУ "Рижская" и модернизации инфраструктуры Рижского вокзала. "После завершения всех работ на ТПУ "Рижская" будут останавливаться поезда D2, D3 и D4 — появится новая современная инфраструктура, построенная по стандартам Московского транспорта, а пересадки между диаметрами будут занимать всего несколько минут. Также у пассажиров появится возможность пересесть на БКЛ и Калужско-Рижскую линию метро", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения коснутся и инфраструктуры Рижского вокзала: здесь построят две новые платформы, а также обновят пути.

https://realty.ria.ru/20230203/vokzal-1849447051.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, департамент транспорта г. москвы, общество