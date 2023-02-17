https://ria.ru/20230217/ukraina-1852609750.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2023
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:19
2023-02-17T11:19
2023-02-17T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога в регионах прозвучала одновременно – в 11.00 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской