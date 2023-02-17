https://ria.ru/20230217/ukraina-1852609750.html

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2023

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:19

2023-02-17T11:19

2023-02-17T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога в регионах прозвучала одновременно – в 11.00 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

николаевская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина