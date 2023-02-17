https://ria.ru/20230217/sotsproekty-1852713739.html
Липецкие НКО получили 15 млн рублей на социальные проекты
Липецкие НКО получили 15 млн рублей на социальные проекты - РИА Новости, 17.02.2023
Липецкие НКО получили 15 млн рублей на социальные проекты
Некоммерческие организации Липецкой области получили субсидии на сумму 15 миллионов рублей для реализации социальных проектов, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:01
2023-02-17T16:01
2023-02-17T16:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Некоммерческие организации Липецкой области получили субсидии на сумму 15 миллионов рублей для реализации социальных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, соответствующие соглашения представители шести НКО подписали накануне в управлении социальной политики Липецкой области.Артамонов отметил, что общественные организации возьмут на себя социализацию и реабилитацию инвалидов и детей с особенностями здоровья, в том числе организацию досуга. Часть средств пойдет на поддержку коллективов инклюзивного танца и проведение оздоровительных занятий для людей старшего поколения в рамках проекта "Активное долголетие". Также предусмотрена социальная адаптация ветеранов военной службы и родственников погибших бойцов."Общественники региона – это очень сильный ресурс. Они умеют ставить цели и задачи и их решать. С органами власти у НКО налажен хороший диалог. Это позволяет совместно реализовывать социально важные проекты", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230215/trudoustroystvo-1852095144.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Некоммерческие организации Липецкой области получили субсидии на сумму 15 миллионов рублей для реализации социальных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, соответствующие соглашения представители шести НКО подписали накануне в управлении социальной политики Липецкой области.
Артамонов отметил, что общественные организации возьмут на себя социализацию и реабилитацию инвалидов и детей с особенностями здоровья, в том числе организацию досуга. Часть средств пойдет на поддержку коллективов инклюзивного танца и проведение оздоровительных занятий для людей старшего поколения в рамках проекта "Активное долголетие". Также предусмотрена социальная адаптация ветеранов военной службы и родственников погибших бойцов.
"Общественники региона – это очень сильный ресурс. Они умеют ставить цели и задачи и их решать. С органами власти у НКО налажен хороший диалог. Это позволяет совместно реализовывать социально важные проекты", – сказал Артамонов
.