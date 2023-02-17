https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852706480.html

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Ново-Огарево

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Ново-Огарево - РИА Новости, 17.02.2023

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Ново-Огарево

Президент Владимир Путин и его белорусский коллега проводят встречу в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:39

2023-02-17T15:39

2023-02-17T15:53

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин и его белорусский коллега проводят встречу в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Путин рассказал, что они обсудят вопросы экономической кооперации, а также безопасность и военное сотрудничество."Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства... и поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего - это экономика", - сказал Путин в начале встречи с Лукашенко.Он отметил рост товарооборота между двумя государствами: его объем достиг рекордного уровня с прошлого года - свыше 43 миллиардов в долларовом эквиваленте."И что самое главное, что меня очень радует, мы... расширяем возможности в области, прежде всего, промышленной кооперации", - сказал Путин.Он отметил, что благодаря усилиям Лукашенко в этой области было многое сохранено из наследия СССР, а затем "получило позитивное развитие"."И результатами этого развития мы можем сегодня воспользоваться, и больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию. С одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой - потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, нашей научной школы. Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям, и мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Белоруссии, так и для России", - сказал Путин.Базу для дальнейшего развития в экономической сфере создает и работа по укреплению Союзного государства, добавил он.

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852697201.html

https://ria.ru/20230215/soglashenie-1852200990.html

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россия