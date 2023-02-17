https://ria.ru/20230217/pakistan-1852608096.html

В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине

В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине - РИА Новости, 17.02.2023

В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине

Министерство иностранных дел Пакистана назвало не советующими действительности заявления о поставка боеприпасов Украине. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:13

2023-02-17T11:13

2023-02-17T11:13

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пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана назвало не советующими действительности заявления о поставка боеприпасов Украине. "Сообщения о поставках Пакистаном оборонных изделий на Украину не соответствуют действительности", — заявила на еженедельном брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч. Она отметила, что Пакистан экспортирует оборонные запасы в другие государства только на основе твердых гарантий конечного использования и отсутствия повторной передачи. "И это касается позиции Пакистана в украинско-российском конфликте", - цитирует словам представителя МИД издание Dawn. В конце августа прошлого года агентство ANI со ссылкой на сообщения в Twitter передавало, что украинские артиллеристы используют снаряды производства Пакистана, при этом сами снаряды, по заявлению источника агентства, были изготовлены несколько месяцев назад. В январе этого года индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Пакистан планировал в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-миллиметровые снаряды.

https://ria.ru/20230130/neft-1848414518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пакистан, украина, польша