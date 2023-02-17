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В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине
В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине - РИА Новости, 17.02.2023
В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине
Министерство иностранных дел Пакистана назвало не советующими действительности заявления о поставка боеприпасов Украине. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:13
2023-02-17T11:13
в мире
пакистан
украина
польша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана назвало не советующими действительности заявления о поставка боеприпасов Украине. "Сообщения о поставках Пакистаном оборонных изделий на Украину не соответствуют действительности", — заявила на еженедельном брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч. Она отметила, что Пакистан экспортирует оборонные запасы в другие государства только на основе твердых гарантий конечного использования и отсутствия повторной передачи. "И это касается позиции Пакистана в украинско-российском конфликте", - цитирует словам представителя МИД издание Dawn. В конце августа прошлого года агентство ANI со ссылкой на сообщения в Twitter передавало, что украинские артиллеристы используют снаряды производства Пакистана, при этом сами снаряды, по заявлению источника агентства, были изготовлены несколько месяцев назад. В январе этого года индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Пакистан планировал в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-миллиметровые снаряды.
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в мире, пакистан, украина, польша
В мире, Пакистан, Украина, Польша
11:13 17.02.2023
 
В Пакистане опровергли информацию о поставке боеприпасов Украине

В МИД Пакистана опровергли информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана назвало не советующими действительности заявления о поставка боеприпасов Украине.
"Сообщения о поставках Пакистаном оборонных изделий на Украину не соответствуют действительности", — заявила на еженедельном брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч.
Она отметила, что Пакистан экспортирует оборонные запасы в другие государства только на основе твердых гарантий конечного использования и отсутствия повторной передачи.
"И это касается позиции Пакистана в украинско-российском конфликте", - цитирует словам представителя МИД издание Dawn.
В конце августа прошлого года агентство ANI со ссылкой на сообщения в Twitter передавало, что украинские артиллеристы используют снаряды производства Пакистана, при этом сами снаряды, по заявлению источника агентства, были изготовлены несколько месяцев назад. В январе этого года индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Пакистан планировал в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-миллиметровые снаряды.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 14:36
МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией
 
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