https://ria.ru/20230217/nuland-1852558578.html

Нуланд назвала минимальные условия для безопасности Украины

Нуланд назвала минимальные условия для безопасности Украины - РИА Новости, 17.02.2023

Нуланд назвала минимальные условия для безопасности Украины

США считают, что Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T01:17

2023-02-17T01:17

2023-02-17T01:57

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают, что Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.Создание надежной системы сдерживания России она назвала непременным условием завершения конфликта на Украине."Вне зависимости от того, что украинцы решат по поводу Крыма... Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован. Это должно стать частью устойчивого сдерживания", - сказала Нуланд, выступая в вашингтонском аналитическом центре Карнеги.Она дала понять, что не знает, решатся ли наступать на Крым украинцы, которые сейчас, по ее словам, сосредоточены на возвращении других территорий.Она повторила, что, с точки зрения США, конфликт на Украине должен завершиться "стратегическим поражением Путина", исключающим для него возможность реванша "через шесть месяцев или шесть лет".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230216/taran-1852551983.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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сша, украина, в мире, россия, виктория нуланд, владимир путин, оон, нато