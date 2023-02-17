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Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство - РИА Новости, 17.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html
Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство
Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство - РИА Новости, 17.02.2023
Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство
Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:16
2023-02-17T11:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что Москва заинтересована в открытии на ее территории новых производств, поскольку это дает городу необходимую продукцию и новые рабочие места. Поэтому город оказывает широкую поддержку инвесторам, которые хотят локализовать и запустить производственный объект."Мы, как и прежде, координируем все вопросы: от подбора земельных участков до подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию. Также недавно было принято решение о создании "зеленого коридора", который позволит вдвое сократить срок выполнения ключевых процедур при реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.По словам главы ДИПП, проводимый семинар поможет детально осветить все способы взаимодействия застройщиков и органов государственной власти. Специалисты расскажут слушателям о сервисах прямой связи с властями, о процедурах и этапах получения разрешений на строительство, а также о том, как сократить сроки получения разрешений.В онлайн-семинаре "Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали" может принять участие любой желающий. Для очного посещения нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230217/ovchinskiy-1852569304.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
11:16 17.02.2023
 

Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство

© Фото : пресс-служба ДИППМосква проведет семинар о получении разрешений на строительство
Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Глава департамента отметил, что Москва заинтересована в открытии на ее территории новых производств, поскольку это дает городу необходимую продукцию и новые рабочие места. Поэтому город оказывает широкую поддержку инвесторам, которые хотят локализовать и запустить производственный объект.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
07:14Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"Мы, как и прежде, координируем все вопросы: от подбора земельных участков до подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию. Также недавно было принято решение о создании "зеленого коридора", который позволит вдвое сократить срок выполнения ключевых процедур при реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
По словам главы ДИПП, проводимый семинар поможет детально осветить все способы взаимодействия застройщиков и органов государственной власти. Специалисты расскажут слушателям о сервисах прямой связи с властями, о процедурах и этапах получения разрешений на строительство, а также о том, как сократить сроки получения разрешений.
В онлайн-семинаре "Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали" может принять участие любой желающий. Для очного посещения нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы, уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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