https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html
Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство
Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство - РИА Новости, 17.02.2023
Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство
Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:16
2023-02-17T11:16
2023-02-17T11:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что Москва заинтересована в открытии на ее территории новых производств, поскольку это дает городу необходимую продукцию и новые рабочие места. Поэтому город оказывает широкую поддержку инвесторам, которые хотят локализовать и запустить производственный объект."Мы, как и прежде, координируем все вопросы: от подбора земельных участков до подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию. Также недавно было принято решение о создании "зеленого коридора", который позволит вдвое сократить срок выполнения ключевых процедур при реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.По словам главы ДИПП, проводимый семинар поможет детально осветить все способы взаимодействия застройщиков и органов государственной власти. Специалисты расскажут слушателям о сервисах прямой связи с властями, о процедурах и этапах получения разрешений на строительство, а также о том, как сократить сроки получения разрешений.В онлайн-семинаре "Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали" может принять участие любой желающий. Для очного посещения нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230217/ovchinskiy-1852569304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Глава департамента отметил, что Москва заинтересована в открытии на ее территории новых производств, поскольку это дает городу необходимую продукцию и новые рабочие места. Поэтому город оказывает широкую поддержку инвесторам, которые хотят локализовать и запустить производственный объект.
"Мы, как и прежде, координируем все вопросы: от подбора земельных участков до подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию. Также недавно было принято решение о создании "зеленого коридора", который позволит вдвое сократить срок выполнения ключевых процедур при реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения", – отметил Овчинский
, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
По словам главы ДИПП, проводимый семинар поможет детально осветить все способы взаимодействия застройщиков и органов государственной власти. Специалисты расскажут слушателям о сервисах прямой связи с властями, о процедурах и этапах получения разрешений на строительство, а также о том, как сократить сроки получения разрешений.
В онлайн-семинаре "Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали" может принять участие любой желающий. Для очного посещения нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы, уточняется в сообщении.