https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html

Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство

Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство - РИА Новости, 17.02.2023

Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство

Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:16

2023-02-17T11:16

2023-02-17T11:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Семинар, посвященный всем аспектам получения разрешений на строительство, организованный столичными властями, пройдет в Москве 21 февраля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что Москва заинтересована в открытии на ее территории новых производств, поскольку это дает городу необходимую продукцию и новые рабочие места. Поэтому город оказывает широкую поддержку инвесторам, которые хотят локализовать и запустить производственный объект."Мы, как и прежде, координируем все вопросы: от подбора земельных участков до подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию. Также недавно было принято решение о создании "зеленого коридора", который позволит вдвое сократить срок выполнения ключевых процедур при реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.По словам главы ДИПП, проводимый семинар поможет детально осветить все способы взаимодействия застройщиков и органов государственной власти. Специалисты расскажут слушателям о сервисах прямой связи с властями, о процедурах и этапах получения разрешений на строительство, а также о том, как сократить сроки получения разрешений.В онлайн-семинаре "Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали" может принять участие любой желающий. Для очного посещения нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230217/ovchinskiy-1852569304.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва