https://ria.ru/20230217/koronavirus-1852606506.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 46 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 46 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 46 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 459 новых случаев COVID-19, госпитализированы 46 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:08
2023-02-17T11:08
2023-02-17T11:08
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 459 новых случаев COVID-19, госпитализированы 46 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 459, госпитализировано 46 человек, выздоровело 334 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 468 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 15 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 38 человек.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 46 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 459 новых случаев COVID-19