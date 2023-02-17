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Юбилей Кирова должен стать драйвером развития региона, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.02.2023
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Кировская область
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Юбилей Кирова должен стать драйвером развития региона, заявил Чернышенко
Юбилей Кирова должен стать драйвером развития региона, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.02.2023
Юбилей Кирова должен стать драйвером развития региона, заявил Чернышенко
Юбилей города Кирова должен стать драйвером социально-экономического развития региона, важно сконцентрироваться на инфраструктурных проектах, заявил заместитель РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:26
2023-02-17T18:26
кировская область
общество
киров
россия
дмитрий чернышенко
кировская область
александр соколов
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Юбилей города Кирова должен стать драйвером социально-экономического развития региона, важно сконцентрироваться на инфраструктурных проектах, заявил заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко. По указу президента РФ юбилей города Кирова будет отмечаться в 2024 году. Чернышенко в пятницу провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова с участием представителей ведущих федеральных министерств, министерств и руководства Кировской области, сообщает пресс-служба вице-премьера. "Юбилей города Кирова должен стать драйвером социально-экономического развития региона. В текущих условиях необходимо сконцентрироваться на мероприятиях, которые позитивно отразятся на экономике субъекта, а также на реализации инфраструктурных проектов", - сказал Чернышенко на заседании оргкомитета. Вице-премьер РФ приветствовал позицию местных властей об учете мнения граждан при подготовке плана юбилейных мероприятий. "Обратная связь от жителей дает нам возможность правильно расставить приоритеты и распределить финансовый ресурс. Представленный план мероприятий в ближайшее время будет утвержден оргкомитетом", - отметил он. Губернатор Кировской области Александр Соколов уточнил, что план мероприятий к юбилею города постоянно обновляется, в него включаются новые идеи и предложения, так как главная задача - учесть пожелания кировчан. "В план включены работы по благоустройству парков и скверов, ремонту домов и дорог, а также проведению праздничных мероприятий. Уверен, что качественные изменения, которые произойдут к юбилею, будут служить кировчанам долгие годы", - заявил глава региона. В частности, к юбилею Кирова преобразятся "ворота" города: обновится фасад здания железнодорожного вокзала, аэровокзальный комплекс будет капитально отремонтирован. Эти объекты и подъезды к ним обеспечат устойчивой мобильной связью и доступом в интернет. К празднованию предстоит реконструкция Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского художественного музея, драмтеатра. Ведется ремонт фасадов жилых домов: фасады 22 домов в центре уже отремонтированы, проведены аукционы на капремонт еще 146 домов. В этом году начнется благоустройство парка имени С.М. Кирова. Здесь проведут монтаж спортивных площадок: скейтпарка, памп-трека, зон для воркаута и паркура, а также создадут волейбольную и баскетбольную площадки. Планируется, что парк станет одной из основных площадок юбилейных мероприятий. К юбилею также будет построен фиджитал-центр, который объединит на своей площадке киберспортивный клуб и спортивные площадки.
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общество, киров, россия, дмитрий чернышенко, кировская область, александр соколов
Кировская область, Общество, Киров, Россия, Дмитрий Чернышенко, Кировская область, Александр Соколов
18:26 17.02.2023
 
Юбилей Кирова должен стать драйвером развития региона, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко заявил, что юбилей Кирова должен стать драйвером развития региона

© Станислав Шаклеин / Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Город Киров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Юбилей города Кирова должен стать драйвером социально-экономического развития региона, важно сконцентрироваться на инфраструктурных проектах, заявил заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.
По указу президента РФ юбилей города Кирова будет отмечаться в 2024 году. Чернышенко в пятницу провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова с участием представителей ведущих федеральных министерств, министерств и руководства Кировской области, сообщает пресс-служба вице-премьера.
"Юбилей города Кирова должен стать драйвером социально-экономического развития региона. В текущих условиях необходимо сконцентрироваться на мероприятиях, которые позитивно отразятся на экономике субъекта, а также на реализации инфраструктурных проектов", - сказал Чернышенко на заседании оргкомитета.
Вице-премьер РФ приветствовал позицию местных властей об учете мнения граждан при подготовке плана юбилейных мероприятий. "Обратная связь от жителей дает нам возможность правильно расставить приоритеты и распределить финансовый ресурс. Представленный план мероприятий в ближайшее время будет утвержден оргкомитетом", - отметил он.
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Губернатор Кировской области Александр Соколов уточнил, что план мероприятий к юбилею города постоянно обновляется, в него включаются новые идеи и предложения, так как главная задача - учесть пожелания кировчан. "В план включены работы по благоустройству парков и скверов, ремонту домов и дорог, а также проведению праздничных мероприятий. Уверен, что качественные изменения, которые произойдут к юбилею, будут служить кировчанам долгие годы", - заявил глава региона.
В частности, к юбилею Кирова преобразятся "ворота" города: обновится фасад здания железнодорожного вокзала, аэровокзальный комплекс будет капитально отремонтирован. Эти объекты и подъезды к ним обеспечат устойчивой мобильной связью и доступом в интернет. К празднованию предстоит реконструкция Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского художественного музея, драмтеатра. Ведется ремонт фасадов жилых домов: фасады 22 домов в центре уже отремонтированы, проведены аукционы на капремонт еще 146 домов.
В этом году начнется благоустройство парка имени С.М. Кирова. Здесь проведут монтаж спортивных площадок: скейтпарка, памп-трека, зон для воркаута и паркура, а также создадут волейбольную и баскетбольную площадки. Планируется, что парк станет одной из основных площадок юбилейных мероприятий. К юбилею также будет построен фиджитал-центр, который объединит на своей площадке киберспортивный клуб и спортивные площадки.
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