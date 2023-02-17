https://ria.ru/20230217/ekopremiya-1852772379.html

Глава Росприроднадзора пригласила детей из Бразилии к участию в экопремии

Глава Росприроднадзора пригласила детей из Бразилии к участию в экопремии - РИА Новости, 17.02.2023

Глава Росприроднадзора пригласила детей из Бразилии к участию в экопремии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пригласила детей из Бразилии принять участие в третьем этапе Международной детско-юношеской премии "Экология – дело... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:30

2023-02-17T19:30

2023-02-17T19:30

светлана радионова

бразилия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

экология в россии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пригласила детей из Бразилии принять участие в третьем этапе Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", который стартует 1 марта, сообщает пресс-центр премии.Радионова провела встречу с послом Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соаресом в рамках открытия Х Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Новой Третьяковке, где она посетила раздел фотовыставки, посвященный уникальной флоре и фауне Бразилии."Бразилия является лидером среди стран по биоразнообразию и важно сделать все, чтобы не утратить это. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" как раз и создана для того, чтобы сохранить окружающую среду и привить экологические привычки детям через различные активности экологические акции, флешмобы, научные проекты. Нам очень важно, чтобы дети и подростки такой уникальной страны, как Бразилия, рассказали, как в их стране охраняют и берегут природу, что для этого делают взрослые и чем им могут помочь дети",- приводятся в сообщении слова Радионовой.Она подчеркнула, что у фестиваля "Первозданная Россия" и у премии Росприроднадзора – общая цель: экологическое просвещение и бережное отношение к природе. Радионова также отметила, что фестиваль способствует развитию экотуризма и привлечению внимания к серьёзным проблемам экологии. При этом особенно ценно вовлечение в экоповестку семей с детьми с тем, чтобы объединить усилия в борьбе за чистую планету не только на государственном уровне, но и в частном порядке, когда каждый человек начинает с себя – перестает мусорить, отказывается от использования пластика, экономит ресурсы, не разжигает в лесу костры."Внести лепту в сохранение уникальной кладовой природы – задача каждого жителя Земли. Именно об этом рассказывают дети со всего мира в рамках премии "Экология – дело каждого". В прошлом году количество участников премии выросло более, чем в пять раз. Свыше 45 тысяч детей из России и еще 33 стран показали, как нужно заботиться о природе, почему важно осознанное отношение к окружающей среде. Ребята занимались разработкой научных проектов, очисткой заповедных территорий, сортировали отходы, сажали деревья, создавали мультфильмы и вели блоги на экологическую тематику, отражали острые проблемы экологии в рисунках и фотографиях", – сказала глава Росприроднадзора.Премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года и проводится ежегодно. В рамках проекта поощряются интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди молодёжи. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября 2023 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

https://ria.ru/20230211/ekologiya-1851385193.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/rosprirodnadzor-1831741282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана радионова, бразилия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, экология в россии