https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573166.html

В ЛНР не исключили, что Киев готовит места для братских могил у Артемовска

В ЛНР не исключили, что Киев готовит места для братских могил у Артемовска - РИА Новости, 17.02.2023

В ЛНР не исключили, что Киев готовит места для братских могил у Артемовска

Киев готовит места для братских могил своих солдат в населенном пункте Миньковка в 20 километрах от Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:20

2023-02-17T08:20

2023-02-17T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

луганская народная республика

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852330362_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_bd39c80cbc3c13572f98ee982e83a8b2.jpg

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Киев готовит места для братских могил своих солдат в населенном пункте Миньковка в 20 километрах от Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Миньковка, расположенном северо-западнее Артемовска, выявлена работа украинской инженерной техники, которая роет параллельные траншеи в лесном массиве", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, исходя из расположения и конфигурации, можно сделать заключение, что идет подготовка нового места для захоронения украинских военнослужащих, тела которых, по данным Марочко, периодически свозят в данный район из зоны активных боевых действий. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

артемовск

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, киев, луганская народная республика, андрей марочко