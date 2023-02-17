https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573166.html
В ЛНР не исключили, что Киев готовит места для братских могил у Артемовска
В ЛНР не исключили, что Киев готовит места для братских могил у Артемовска - РИА Новости, 17.02.2023
В ЛНР не исключили, что Киев готовит места для братских могил у Артемовска
Киев готовит места для братских могил своих солдат в населенном пункте Миньковка в 20 километрах от Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:20
2023-02-17T08:20
2023-02-17T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Киев готовит места для братских могил своих солдат в населенном пункте Миньковка в 20 километрах от Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Миньковка, расположенном северо-западнее Артемовска, выявлена работа украинской инженерной техники, которая роет параллельные траншеи в лесном массиве", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, исходя из расположения и конфигурации, можно сделать заключение, что идет подготовка нового места для захоронения украинских военнослужащих, тела которых, по данным Марочко, периодически свозят в данный район из зоны активных боевых действий. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, киев, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР не исключили, что Киев готовит места для братских могил у Артемовска
Офицер ЛНР Марочко не исключил, что Киев готовит места для братских могил под Артемовском
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Киев готовит места для братских могил своих солдат в населенном пункте Миньковка в 20 километрах от Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
"В населенном пункте Миньковка, расположенном северо-западнее Артемовска, выявлена работа украинской инженерной техники, которая роет параллельные траншеи в лесном массиве", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, исходя из расположения и конфигурации, можно сделать заключение, что идет подготовка нового места для захоронения украинских военнослужащих, тела которых, по данным Марочко, периодически свозят в данный район из зоны активных боевых действий.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город идут ожесточенные бои.